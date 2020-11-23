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«Вымпелком» нашел способ повысить качество связи

Он отстранил от управления своей сотовой сетью Nokia и Huawei
Екатерина Кинякина Валерий Кодачигов
Андрей Гордеев / Ведомости

«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») отказывается от услуг Huawei и Nokia по проектированию, строительству и мониторингу работы сотовой сети, а также ключевых элементов инфраструктуры (коммутаторов, сервисных платформ и проч.). Это следует из материалов оператора, с которыми ознакомились «Ведомости». Huawei продолжит оказывать услуги «Вымпелкому», при этом будут перераспределены зоны ответственности, уточнил представитель Huawei.

Вендоры будут заниматься техподдержкой сетевого оборудования, поставленного «Вымпелкому», и привлекаться к ремонтно-восстановительным работам, пояснил представитель «Билайна». Развивать сеть «Вымпелком» будет собственными силами: для этого из российских офисов Huawei и Nokia в сотовую компанию перейдет около 1600 специалистов (часть из них работала в «Билайне» раньше), рассказал он. По его словам, количество сотрудников технического блока после инсорсинга возрастет более чем в 2 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных