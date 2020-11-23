«Вымпелком» нашел способ повысить качество связи

Вендоры будут заниматься техподдержкой сетевого оборудования, поставленного «Вымпелкому», и привлекаться к ремонтно-восстановительным работам, пояснил представитель «Билайна». Развивать сеть «Вымпелком» будет собственными силами: для этого из российских офисов Huawei и Nokia в сотовую компанию перейдет около 1600 специалистов (часть из них работала в «Билайне» раньше), рассказал он. По его словам, количество сотрудников технического блока после инсорсинга возрастет более чем в 2 раза.