«Вымпелком» нашел способ повысить качество связи

«Вымпелком» нашел способ повысить качество связиОн отстранил от управления своей сотовой сетью Nokia и Huawei
«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») отказывается от услуг Huawei и Nokia по проектированию, строительству и мониторингу работы сотовой сети, а также ключевых элементов инфраструктуры (коммутаторов, сервисных платформ и проч.). Это следует из материалов оператора, с которыми ознакомились «Ведомости». Huawei продолжит оказывать услуги «Вымпелкому», при этом будут перераспределены зоны ответственности, уточнил представитель Huawei.
Вендоры будут заниматься техподдержкой сетевого оборудования, поставленного «Вымпелкому», и привлекаться к ремонтно-восстановительным работам, пояснил представитель «Билайна». Развивать сеть «Вымпелком» будет собственными силами: для этого из российских офисов Huawei и Nokia в сотовую компанию перейдет около 1600 специалистов (часть из них работала в «Билайне» раньше), рассказал он. По его словам, количество сотрудников технического блока после инсорсинга возрастет более чем в 2 раза.