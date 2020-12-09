Технологические стартапы бьют рекорды в 2020 году

В конце ноября – начале декабря было опубликовано несколько крупных отчетов о состоянии венчурных инвестиций в США и Европе. Совместный отчет PricewaterhouseCoopers и CB Insights содержит информацию в основном об инвестициях в американские стартапы, подавляющее большинство которых являются технологическими компаниями. В III квартале 2020 г. они привлекли $36,5 млрд, что на 30% больше, чем в предыдущий квартал, и на 22% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Это второй по величине квартальный показатель в истории (абсолютный рекорд был поставлен в IV квартале 2018 г., $40,5 млрд). Общий объем инвестиций в 2020 г. пока составляет $92 млрд, но к концу года вполне может побить абсолютный рекорд в $121 млрд, установленный в 2018 г. Аналитическое агентство Pitchbook отмечает, что в уходящем году в США было 223 раунда финансирования на сумму, превышающую $100 млн. А по данным Renaissance Capital, в III квартале 2020 г. в стране было проведено 81 IPO, в которых стартапы привлекли $28,5 млрд. Это рекордный квартальный показатель с 2000 г.