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Технологические стартапы бьют рекорды в 2020 году

Объемы венчурных инвестиций в сектор растут
Илья Виноградов
Максим Стулов / Ведомости

В конце ноября – начале декабря было опубликовано несколько крупных отчетов о состоянии венчурных инвестиций в США и Европе. Совместный отчет PricewaterhouseCoopers и CB Insights содержит информацию в основном об инвестициях в американские стартапы, подавляющее большинство которых являются технологическими компаниями. В III квартале 2020 г. они привлекли $36,5 млрд, что на 30% больше, чем в предыдущий квартал, и на 22% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Это второй по величине квартальный показатель в истории (абсолютный рекорд был поставлен в IV квартале 2018 г., $40,5 млрд). Общий объем инвестиций в 2020 г. пока составляет $92 млрд, но к концу года вполне может побить абсолютный рекорд в $121 млрд, установленный в 2018 г. Аналитическое агентство Pitchbook отмечает, что в уходящем году в США было 223 раунда финансирования на сумму, превышающую $100 млн. А по данным Renaissance Capital, в III квартале 2020 г. в стране было проведено 81 IPO, в которых стартапы привлекли $28,5 млрд. Это рекордный квартальный показатель с 2000 г.

По другую сторону Атлантики цифры меньше, но тоже рекордные. В опубликованном 8 декабря ежегодном отчете венчурной компании Atomico о состоянии европейского технологического сектора говорится о поставленном в сентябре абсолютном рекорде в $5 млрд инвестиций в стартапы и прогнозе в $41 млрд в целом за 2020 г., что примерно на $500 млн больше, чем в 2019 г. В отчете также отмечается увеличение количества крупных раундов финансирования ($100–250 млн). Кроме того, в 2020 г. 19% раундов привлекли по меньшей мере одного американского инвестора, тогда как в прошлом году таких было только 16%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных