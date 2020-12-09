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МТС вводит eSim для интернета вещей

Оператор предлагает с их помощью подключать автоматические устройства
Татьяна Исакова Павел Клевошин
МТС вводит eSim для интернета вещей /Максим Стулов / Ведомости

МТС начала подключать автоматизированные устройства (датчики, системы мониторинга и видеонаблюдения, промышленное оборудование и проч.) к интернету вещей с помощью eSim, рассказал «Ведомостям» представитель компании Алексей Меркутов. Это значит, что вставлять в такие устройства, расположенные зачастую в десятках и сотнях километрах от офиса заказчика, обычные сим-карты не придется: подключить их можно дистанционно, загрузив абонентский профиль «по воздуху» на встроенный при производстве модуль. Такая опция сильно упрощает смену владельца «виртуальной карты» и провайдера услуг, подчеркивает Меркутов. По его словам, eSim для интернета вещей обойдется в 250 руб. – обслуживаться она будет по одному из IoT-тарифов, которые уже предлагает оператор.

Сколько в сети МТС eSim-ready устройств и сколько планируется подключить с помощью виртуальных карт, представители компании не говорят. По данным оператора, в середине этого года он обслуживал около 9,6 млн IoT-устройств (+15% к 2019 г.). К концу 2023 г. через eSim будет подключено около 20% всех IoT-устройств в России, прогнозирует Меркутов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных