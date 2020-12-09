МТС вводит eSim для интернета вещей

МТС вводит eSim для интернета вещейОператор предлагает с их помощью подключать автоматические устройства
МТС начала подключать автоматизированные устройства (датчики, системы мониторинга и видеонаблюдения, промышленное оборудование и проч.) к интернету вещей с помощью eSim, рассказал «Ведомостям» представитель компании Алексей Меркутов. Это значит, что вставлять в такие устройства, расположенные зачастую в десятках и сотнях километрах от офиса заказчика, обычные сим-карты не придется: подключить их можно дистанционно, загрузив абонентский профиль «по воздуху» на встроенный при производстве модуль. Такая опция сильно упрощает смену владельца «виртуальной карты» и провайдера услуг, подчеркивает Меркутов. По его словам, eSim для интернета вещей обойдется в 250 руб. – обслуживаться она будет по одному из IoT-тарифов, которые уже предлагает оператор.
Сколько в сети МТС eSim-ready устройств и сколько планируется подключить с помощью виртуальных карт, представители компании не говорят. По данным оператора, в середине этого года он обслуживал около 9,6 млн IoT-устройств (+15% к 2019 г.). К концу 2023 г. через eSim будет подключено около 20% всех IoT-устройств в России, прогнозирует Меркутов.