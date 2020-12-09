МТС вводит eSim для интернета вещей

МТС начала подключать автоматизированные устройства (датчики, системы мониторинга и видеонаблюдения, промышленное оборудование и проч.) к интернету вещей с помощью eSim, рассказал «Ведомостям» представитель компании Алексей Меркутов. Это значит, что вставлять в такие устройства, расположенные зачастую в десятках и сотнях километрах от офиса заказчика, обычные сим-карты не придется: подключить их можно дистанционно, загрузив абонентский профиль «по воздуху» на встроенный при производстве модуль. Такая опция сильно упрощает смену владельца «виртуальной карты» и провайдера услуг, подчеркивает Меркутов. По его словам, eSim для интернета вещей обойдется в 250 руб. – обслуживаться она будет по одному из IoT-тарифов, которые уже предлагает оператор.