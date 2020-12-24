«Яндекс» вложился в медицинскую генетику

«Яндекс» вложился в медицинскую генетикуЦентр Genotek привлек $4 млн
Российский медико-генетический центр Genotek привлек раунд инвестиций на $4 млн, сообщили «Ведомостям» в компании. Там уточнили, что среди инвесторов — ряд компаний, в том числе «Яндекс», на который приходится большая часть суммы. Какую долю получит «Яндекс», в Genotek не рассказали. Представитель «Яндекса» подтвердил «Ведомостям» участие в сделке.
Для «Яндекса» это первый проект в сфере генетических исследований, уточнил представитель компании. По словам гендиректора «Яндекса» в России Елены Буниной, область медицинской генетики только начинает развиваться, и у Genotek, по ее мнению, большой потенциал роста. В то же время компания уже развивает проект в сфере медицины в целом — ей принадлежит телемедицинский сервис «Яндекс.Здоровье».
Genotek была основана в 2010 г. Валерием Ильинским, Артемом Елмуратовым и Кириллом Петренко. Компания проводит исследования для частных клиентов: это генетическая история предков заказчика, склонность к тем или иным заболеваниям, переносимость продуктов. Кроме того, по собственным данным Genotek, в числе ее партнеров — клиники из 71 страны мира (в РФ это Российский онкологический научный центр, Первый Московский государственный медицинский университет и др.): компания выявляет хромосомные патологии пациентов клиник, проводит диагностику редких наследственных заболеваний, неинвазивные пренатальные генетические тесты и т.д.
Genotek — участник международного консорциума COVID-19 Host Genetics, созданного с целью выявить генетические факторы устойчивости к новой коронавирусной инфекции.
Для Genotek это уже третий раунд инвестиций. В 2016 году компания привлекла $2 млн, в числе инвесторов были гендиректор агрохолдинга «Русагро» Максим Басов и экс-руководитель администрации президента России Александр Волошин. В 2017 году еще $1 млн вложила одна из крупнейших российских фармацевтических компаний — «Фармстандарт». Их доли также не раскрывались. В Genotek утверждают, что контроль сохраняется за основателями Елмуратовым и Ильинским.
По данным «СПАРК-Интерфакс», Ильинскому принадлежит 80% в ООО «Генотек», еще 20% у ООО «Холдинг Генотек». Этой компанией, в свою очередь, владеет кипрский Cleome Holdings ltd. Согласно данным кипрского реестра юрлиц, на 1 июля 2020 года его крупнейшим владельцем являлся Александр Волошин — ему принадлежало 23,44%. Еще 14,27% у Ильинского, у «Фармстандарта» — 11,48%. Максим Басов владеет 7,41%. Выручка ООО «Генотек» в 2019 составила 128,9 млн руб., чистый убыток — 12,1 млн руб.
Сооснователь биомедицинского холдинга «Атлас» Сергей Мусиенко высоко оценивает потенциал роста как российского рынка генетических исследований, так и мирового. По его оценке, только потребительский сегмент этой отрасли, предполагающий проведение исследований для частных клиентов без назначения врача (тесты по предрасположенностям, генеалогии), в России ежегодно растет примерно на 50%. Такой показатель связан с тем, что ниша сама по себе новая и развивается только за счет локальных игроков, говорит Мусиенко. При этом он отмечает, что российский рынок генетических исследований составляет менее 1% от мирового, так как в других странах эта отрасль развита значительно лучше.