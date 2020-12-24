«Яндекс» вложился в медицинскую генетику

Сооснователь биомедицинского холдинга «Атлас» Сергей Мусиенко высоко оценивает потенциал роста как российского рынка генетических исследований, так и мирового. По его оценке, только потребительский сегмент этой отрасли, предполагающий проведение исследований для частных клиентов без назначения врача (тесты по предрасположенностям, генеалогии), в России ежегодно растет примерно на 50%. Такой показатель связан с тем, что ниша сама по себе новая и развивается только за счет локальных игроков, говорит Мусиенко. При этом он отмечает, что российский рынок генетических исследований составляет менее 1% от мирового, так как в других странах эта отрасль развита значительно лучше.