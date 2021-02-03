Доступ к данным о местоположении абонентов упростят

Современное оборудование сотовых сетей позволяет определить локацию сотового телефона с погрешностью в несколько метров – особенно в центре города, где базовые станции стоят близко друг к другу. Информация о движении обладателя сотового телефона давно используется в ОРД, эти данные могут служить доказательством в суде.