Доступ к данным о местоположении абонентов упростят

Доступ к данным о местоположении абонентов упростятДля получения информации о нахождении телефона больше не потребуется решение суда
Законопроект, полученный «Ведомостями» от представителя Минцифры, вносит изменения в ст. 63 «Тайна связи» закона «О связи». Статью предлагается дополнить пунктом, закрепляющим возможность правоохранительных органов получить сведения о местонахождении конкретного абонента от операторов сотовой связи в рамках ОРД. То есть без санкции суда, как сейчас.
Современное оборудование сотовых сетей позволяет определить локацию сотового телефона с погрешностью в несколько метров – особенно в центре города, где базовые станции стоят близко друг к другу. Информация о движении обладателя сотового телефона давно используется в ОРД, эти данные могут служить доказательством в суде.
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