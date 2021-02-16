Тайную информацию закачают в личные компьютеры

Тайную информацию закачают в личные компьютерыФСТЭК разработала требования безопасности к оборудованию для удаленной работы
О том, что ФСТЭК занимается разработкой требований по безопасности оборудования и программ для удаленной работы, начальник управления ФСТЭК Дмитрий Шевцов рассказывал на конференции «ТБ-Форум» в середине февраля. Сейчас требования ФСТЭК к средствам защиты проходят экспертизу и будут переданы в Минюст на регистрацию, сообщил «Ведомостям» специалист, знакомый с ходом разработки данного документа.
По требованиям безопасности для государственных систем, действующим с 2013 г., сотрудникам, у которых есть доступ к информации, содержащей служебную тайну, служебную информацию ограниченного распространения, банковскую, врачебную тайну или тайну связи, запрещалось работать с личных компьютеров. С такого рода информацией допускалось работать только с использованием служебного оборудования, на котором установлен необходимый набор средств защиты.