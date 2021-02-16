Тайную информацию закачают в личные компьютеры

По требованиям безопасности для государственных систем, действующим с 2013 г., сотрудникам, у которых есть доступ к информации, содержащей служебную тайну, служебную информацию ограниченного распространения, банковскую, врачебную тайну или тайну связи, запрещалось работать с личных компьютеров /Евгений Разумный / Ведомости