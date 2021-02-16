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Тайную информацию закачают в личные компьютеры

ФСТЭК разработала требования безопасности к оборудованию для удаленной работы
Екатерина Кинякина
По требованиям безопасности для государственных систем, действующим с 2013 г., сотрудникам, у которых есть доступ к информации, содержащей служебную тайну, служебную информацию ограниченного распространения, банковскую, врачебную тайну или тайну связи, запрещалось работать с личных компьютеров /Евгений Разумный / Ведомости

О том, что ФСТЭК занимается разработкой требований по безопасности оборудования и программ для удаленной работы, начальник управления ФСТЭК Дмитрий Шевцов рассказывал на конференции «ТБ-Форум» в середине февраля. Сейчас требования ФСТЭК к средствам защиты проходят экспертизу и будут переданы в Минюст на регистрацию, сообщил «Ведомостям» специалист, знакомый с ходом разработки данного документа.

По требованиям безопасности для государственных систем, действующим с 2013 г., сотрудникам, у которых есть доступ к информации, содержащей служебную тайну, служебную информацию ограниченного распространения, банковскую, врачебную тайну или тайну связи, запрещалось работать с личных компьютеров. С такого рода информацией допускалось работать только с использованием служебного оборудования, на котором установлен необходимый набор средств защиты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных