Медиков оснастят российскими планшетами

Обязательное обеспечение учителей и врачей «Скорой помощи» российскими планшетами на базе именно отечественной мобильной операционной системы могут закрепить постановлением правительства уже в марте этого года. Эта мера вошла в так называемый второй пакет мер поддержки IT-отрасли, поступивший на рассмотрение профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. С копией документа ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердил человек, близкий к «Яндексу».