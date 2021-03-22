41,6 млрд могут вложить в российские технологии интернета вещей

Интернет вещей – это сквозная цифровая технология, внедрение которой может оказать существенный эффект на то, как живут и работают люди, организации, как предоставляются государственные услуги, говорит директор по направлению «Цифровые технологии» АНО «Цифровая экономика» Михаил Голанд: «В числе ключевых целей реализации дорожной карты по этому направлению, разработанной по соглашению с правительством РФ «Ростехом», – формирование благоприятной регуляторной среды, рост продаж российских технологических компаний на отечественном и мировом рынках, создание условий для развития технологий, в том числе за счет роста кадрового потенциала и поддержки проведения НИОКР».