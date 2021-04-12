На искусственный интеллект ищут управу

Регулирование технических процессов в сфере ИИ на уровне законов и нормативных актов может негативно повлиять на развитие рынка, при этом защита граждан и организаций от негативных последствий его использования не усилится, считает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова: «Надо усиливать саморегулирование. Например, у Ассоциации больших данных есть Кодекс этики и «Белая книга», т. е. набор лучших практик, который регулярно обновляется и добавляется новыми рекомендациями для проектов в области данных. Рекомендации МО АЮР можно включить в качестве еще одного кейса в «Белую книгу».