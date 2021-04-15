Сервер запустят в космос

RuVDS оказывает крупным компаниям услуги по серверному хранению и обработке данных, Orbital Express – резидент «Сколково», разрабатывает систему запуска в космос спутников и полезной нагрузки. Своим примером инициаторы проекта стремятся показать, что адаптировать работу аппаратного комплекса и программного обеспечения для работы в ограниченных условиях космоса возможно, объясняют в компаниях. Ранее в порядке эксперимента сервер компании RuVDS уже запускался в стратосферу, вывод ЦОДа на орбиту – шанс стать первопроходцами в этой области и получить колоссальный опыт, считают представители компании.