Сервер запустят в космос

Сервер запустят в космосРоссийские компании создадут дата-центр на орбите
RuVDS и Orbital Express подписали договор о совместном проведении эксперимента по запуску и эксплуатации центра обработки данных на орбите 12 апреля. Об этом «Ведомостям» сообщили в компаниях. Разработку, тестирование и подготовку к запуску спутника на платформе CubeSat партнеры оценивают в 10–15 млн руб.
RuVDS оказывает крупным компаниям услуги по серверному хранению и обработке данных, Orbital Express – резидент «Сколково», разрабатывает систему запуска в космос спутников и полезной нагрузки. Своим примером инициаторы проекта стремятся показать, что адаптировать работу аппаратного комплекса и программного обеспечения для работы в ограниченных условиях космоса возможно, объясняют в компаниях. Ранее в порядке эксперимента сервер компании RuVDS уже запускался в стратосферу, вывод ЦОДа на орбиту – шанс стать первопроходцами в этой области и получить колоссальный опыт, считают представители компании.