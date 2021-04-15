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Сервер запустят в космос

Российские компании создадут дата-центр на орбите
Татьяна Исакова
Микроэлектроника очень болезненно реагирует на радиацию, а в космосе ее гораздо больше, чем на Земле /Евгений Разумный / Ведомости

RuVDS и Orbital Express подписали договор о совместном проведении эксперимента по запуску и эксплуатации центра обработки данных на орбите 12 апреля. Об этом «Ведомостям» сообщили в компаниях. Разработку, тестирование и подготовку к запуску спутника на платформе CubeSat партнеры оценивают в 10–15 млн руб.

RuVDS оказывает крупным компаниям услуги по серверному хранению и обработке данных, Orbital Express – резидент «Сколково», разрабатывает систему запуска в космос спутников и полезной нагрузки. Своим примером инициаторы проекта стремятся показать, что адаптировать работу аппаратного комплекса и программного обеспечения для работы в ограниченных условиях космоса возможно, объясняют в компаниях. Ранее в порядке эксперимента сервер компании RuVDS уже запускался в стратосферу, вывод ЦОДа на орбиту – шанс стать первопроходцами в этой области и получить колоссальный опыт, считают представители компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных