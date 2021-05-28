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Сервис подкастов SoundStream подал в суд на «Газпром-медиа»

Он требует 10,7 млн руб., потраченных на подготовку к несостоявшейся сделке по продаже актива холдингу
Валерий Кодачигов Тимур Бордюг
Евгений Разумный / Ведомости

Первое слушание дела назначено на 1 июня, следует из картотеки арбитражных дел. Истцом выступило ООО «Русские медиа», которому принадлежит платформа SoundStream и в котором Маров основной акционер. Иск подан к дочерней компании холдинга ООО «ГПМ радио». Поводом для разбирательства стало неисполнение «ГПМ радио» обязывающего соглашения, заключенного с совладельцами «Русских медиа» в ноябре 2019 г., рассказал Маров «Ведомостям». По его словам, соглашение было частью сделки по продаже «Газпром-медиа» активов компании – подкаст-платформы SoundStream, на которой собрано более 300 000 подкастов, хостинга PodFM и подкаст-студии. Он утверждает, что по соглашению в течение месяца – к концу декабря 2020 г. – стороны должны были подписать договоры, оформляющие сделку.

По словам Марова, соглашение предусматривало, что перед продажей «Русские медиа» за свой счет проводят модернизацию платформы – в частности, улучшают хостинг и увеличивают контентное наполнение. Чтобы провести эти работы, Маров как частное лицо предоставил «Русским медиа» заем на сумму «около 11 млн руб.».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных