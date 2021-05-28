Сервис подкастов SoundStream подал в суд на «Газпром-медиа»Он требует 10,7 млн руб., потраченных на подготовку к несостоявшейся сделке по продаже актива холдингу
Первое слушание дела назначено на 1 июня, следует из картотеки арбитражных дел. Истцом выступило ООО «Русские медиа», которому принадлежит платформа SoundStream и в котором Маров основной акционер. Иск подан к дочерней компании холдинга ООО «ГПМ радио». Поводом для разбирательства стало неисполнение «ГПМ радио» обязывающего соглашения, заключенного с совладельцами «Русских медиа» в ноябре 2019 г., рассказал Маров «Ведомостям». По его словам, соглашение было частью сделки по продаже «Газпром-медиа» активов компании – подкаст-платформы SoundStream, на которой собрано более 300 000 подкастов, хостинга PodFM и подкаст-студии. Он утверждает, что по соглашению в течение месяца – к концу декабря 2020 г. – стороны должны были подписать договоры, оформляющие сделку.
По словам Марова, соглашение предусматривало, что перед продажей «Русские медиа» за свой счет проводят модернизацию платформы – в частности, улучшают хостинг и увеличивают контентное наполнение. Чтобы провести эти работы, Маров как частное лицо предоставил «Русским медиа» заем на сумму «около 11 млн руб.».