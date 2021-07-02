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Разработчики ПО раскритиковали закон о единой системе онлайн-телетрансляций

Он ограничивает возможности по продаже программных продуктов видеосервисам
Татьяна Исакова Мария Истомина
Из законопроекта следует, что компания должна либо выкупить права на программу-плейер у разработчиков, либо создать ПО самостоятельно /Максим Стулов / Ведомости

Закон о бесплатной трансляции в интернете 20 телеканалов закрывает российским IТ-компаниям рынок программного обеспечения (ПО), ориентированного на видеосервисы, следует из письма Ассоциации разработчиков программного продукта (АРПП), направленного в Минцифры и Роскомнадзор («Ведомости» ознакомились с копией обращения). Его получение подтвердили в Минцифры, в Роскомнадзоре не ответили на запрос «Ведомостей».

Законопроект о внесении изменений в законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» был внесен в Госдуму еще летом 2019 г., а принят парламентариями и сенаторами только в июне этого года. 1 июля его подписал президент Владимир Путин. Закон, который вступит в силу 1 августа, предполагает создание единой системы онлайн-трансляции телеканалов так называемых первого и второго мультиплексов («Первый канал», НТВ, «Россия 1», СТС, «Спас» и др.). Выполнять эти требования должны аудиовизуальные сервисы (АВС), вошедшие в специальный реестр Роскомнадзора, например Ivi, Megogo, More.tv, Okko, Premier, Start, Amediateka, «Кинопоиск», «Смотрим», «Триколор кино и ТВ онлайн» и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных