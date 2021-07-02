Разработчики ПО раскритиковали закон о единой системе онлайн-телетрансляций

Законопроект о внесении изменений в законы «О средствах массовой информации» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» был внесен в Госдуму еще летом 2019 г., а принят парламентариями и сенаторами только в июне этого года. 1 июля его подписал президент Владимир Путин. Закон, который вступит в силу 1 августа, предполагает создание единой системы онлайн-трансляции телеканалов так называемых первого и второго мультиплексов («Первый канал», НТВ, «Россия 1», СТС, «Спас» и др.). Выполнять эти требования должны аудиовизуальные сервисы (АВС), вошедшие в специальный реестр Роскомнадзора, например Ivi, Megogo, More.tv, Okko, Premier, Start, Amediateka, «Кинопоиск», «Смотрим», «Триколор кино и ТВ онлайн» и т. д.