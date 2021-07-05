Салонов связи становится меньше

В мае этого года количество телекоммуникационных магазинов в России составило около 18 900 – примерно на 3,5% меньше, чем годом ранее, подсчитала компания GfK. Под такими магазинами GfK понимает точки, основной ассортимент которых – это контракты операторов, сотовые телефоны и другое абонентское оборудование. В обиходе это салоны связи.