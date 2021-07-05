Салонов связи становится меньше

Салонов связи становится меньшеЗа год их количество сократилось на 3,5%
В мае этого года количество телекоммуникационных магазинов в России составило около 18 900 – примерно на 3,5% меньше, чем годом ранее, подсчитала компания GfK. Под такими магазинами GfK понимает точки, основной ассортимент которых – это контракты операторов, сотовые телефоны и другое абонентское оборудование. В обиходе это салоны связи.
«Учтены магазины операторов, профильных розничных сетей, отдельные небольшие салоны», – рассказывает Наталья Моржова из GfK.
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