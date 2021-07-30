В первой половине 2021 года россияне купили 3 млн телевизоров

В первой половине 2021 года россияне купили 3 млн телевизоровУ телевизоров новый драйвер продаж, говорят эксперты, это видеосервисы
В России количество абонентов платного ТВ (те, кто получает телесигнал со спутниковых антенн-тарелок или по кабелю, в том числе интернетному) в первом полугодии 2021 г. по сравнению с концом 2020 г. выросло всего на 257 000 до 45,1 млн – это следует из отчета Telecom Daily, с которым ознакомились «Ведомости». За те же полгода в России было продано около 3 млн телевизоров, рассказали «Ведомостям» в исследовательской компании GfK и «М.видео-Эльдорадо». То есть продажи телевизоров примерно в 8 раз превысили рост количества пользователей, подключивших платное ТВ.
За год, с июля 2020 г. по июнь 2021 г., в России было продано около 6,65 млн телеприемников, также подсчитала GfK. По данным Telecom Daily, за это время количество пользователей платного ТВ выросло примерно на 2%, т. е. чуть менее чем на 1 млн подписчиков.