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В первой половине 2021 года россияне купили 3 млн телевизоров

У телевизоров новый драйвер продаж, говорят эксперты, это видеосервисы
Валерий Кодачигов Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости

В России количество абонентов платного ТВ (те, кто получает телесигнал со спутниковых антенн-тарелок или по кабелю, в том числе интернетному) в первом полугодии 2021 г. по сравнению с концом 2020 г. выросло всего на 257 000 до 45,1 млн – это следует из отчета Telecom Daily, с которым ознакомились «Ведомости». За те же полгода в России было продано около 3 млн телевизоров, рассказали «Ведомостям» в исследовательской компании GfK и «М.видео-Эльдорадо». То есть продажи телевизоров примерно в 8 раз превысили рост количества пользователей, подключивших платное ТВ.

За год, с июля 2020 г. по июнь 2021 г., в России было продано около 6,65 млн телеприемников, также подсчитала GfK. По данным Telecom Daily, за это время количество пользователей платного ТВ выросло примерно на 2%, т. е. чуть менее чем на 1 млн подписчиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных