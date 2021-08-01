Продажи умных часов в России впервые превысили спрос на фитнес-трекеры

Продажи умных часов в России впервые превысили спрос на фитнес-трекерыЦены сравнялись, но у часов больше функций, отмечают эксперты
В первом полугодии 2021 г. на российском рынке носимой электроники (wearable gadgets) произошел перелом, следует из отчета «М.видео-Эльдорадо», продажи умных часов в натуральном выражении превысили продажи другой разновидности носимых устройств – фитнес-трекеров. Всего в России было продано 2,5 млн wearable gadgets, 55% которых смарт-часы, 45% – трекеры, тогда как годом ранее часы занимали менее половины рынка, говорится в нем. Продажи часов и трекеров примерно сравнялись во второй половине 2020 г., утверждает представитель «М.видео-Эльдорадо». «Около 10% из общего объема сегмента пришлось на детские часы, которые помогают родителям отслеживать местоположение ребенка и оставаться с ним на связи», – уточняет в своем отчете ритейлер.
Продажи фитнес-трекеров впервые стали снижаться – в первом полугодии 2021 г. россияне купили на 4% меньше умных браслетов, чем в январе – июне 2020 г., рассказывает представитель МТС Алексей Меркутов: «За год их средняя цена увеличилась на 12% до 2400 руб.». В то же время продажи умных часов выросли на 56% в натуральном выражении и на 79% – в денежном, утверждает он.