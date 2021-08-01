Продажи умных часов в России впервые превысили спрос на фитнес-трекеры

В первом полугодии 2021 г. на российском рынке носимой электроники (wearable gadgets) произошел перелом, следует из отчета «М.видео-Эльдорадо», продажи умных часов в натуральном выражении превысили продажи другой разновидности носимых устройств – фитнес-трекеров. Всего в России было продано 2,5 млн wearable gadgets, 55% которых смарт-часы, 45% – трекеры, тогда как годом ранее часы занимали менее половины рынка, говорится в нем. Продажи часов и трекеров примерно сравнялись во второй половине 2020 г., утверждает представитель «М.видео-Эльдорадо». «Около 10% из общего объема сегмента пришлось на детские часы, которые помогают родителям отслеживать местоположение ребенка и оставаться с ним на связи», – уточняет в своем отчете ритейлер.