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Продажи умных часов в России впервые превысили спрос на фитнес-трекеры

Цены сравнялись, но у часов больше функций, отмечают эксперты
Валерий Кодачигов
Андрей Гордеев / Ведомости

В первом полугодии 2021 г. на российском рынке носимой электроники (wearable gadgets) произошел перелом, следует из отчета «М.видео-Эльдорадо», продажи умных часов в натуральном выражении превысили продажи другой разновидности носимых устройств – фитнес-трекеров. Всего в России было продано 2,5 млн wearable gadgets, 55% которых смарт-часы, 45% – трекеры, тогда как годом ранее часы занимали менее половины рынка, говорится в нем. Продажи часов и трекеров примерно сравнялись во второй половине 2020 г., утверждает представитель «М.видео-Эльдорадо». «Около 10% из общего объема сегмента пришлось на детские часы, которые помогают родителям отслеживать местоположение ребенка и оставаться с ним на связи», – уточняет в своем отчете ритейлер.

Продажи фитнес-трекеров впервые стали снижаться – в первом полугодии 2021 г. россияне купили на 4% меньше умных браслетов, чем в январе – июне 2020 г., рассказывает представитель МТС Алексей Меркутов: «За год их средняя цена увеличилась на 12% до 2400 руб.». В то же время продажи умных часов выросли на 56% в натуральном выражении и на 79% – в денежном, утверждает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных