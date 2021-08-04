Cognitive Pilot будет торговать автопилотами для сельхозтехники в Америке

Cognitive Pilot будет торговать автопилотами для сельхозтехники в АмерикеКомпания зарегистрировала представительство в США
Совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies – Cognitive Pilot, разрабатывающее, в частности, автопилоты для сельскохозяйственной и железнодорожной техники, зарегистрировало в штате Техас «дочку» Cognitive Pilot Corp. Компания будет продвигать на американском рынке систему управления беспилотной сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot, которая может пилотировать, к примеру, работающий в поле комбайн, трактор или другую технику, рассказала «Ведомостям» генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.
«На первых порах автопилот будет продаваться в Канзасе, Оклахоме, Огайо и Техасе, где подобные системы не лицензируются, – рассказала Ускова. – Кроме того, получена лицензия штата Делавэр на продажу и эксплуатацию Cognitive Agro Pilot. Получить разрешительные документы и начать продажи планируется еще в 11 ведущих сельскохозяйственных штатах».