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Cognitive Pilot будет торговать автопилотами для сельхозтехники в Америке

Компания зарегистрировала представительство в США
Валерий Кодачигов
Цена, которую просит Cognitive за свою продукцию, дает ей возможность конкурировать с американскими разработками /«Когнитив роботикс»

Совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies – Cognitive Pilot, разрабатывающее, в частности, автопилоты для сельскохозяйственной и железнодорожной техники, зарегистрировало в штате Техас «дочку» Cognitive Pilot Corp. Компания будет продвигать на американском рынке систему управления беспилотной сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot, которая может пилотировать, к примеру, работающий в поле комбайн, трактор или другую технику, рассказала «Ведомостям» генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

«На первых порах автопилот будет продаваться в Канзасе, Оклахоме, Огайо и Техасе, где подобные системы не лицензируются, – рассказала Ускова. – Кроме того, получена лицензия штата Делавэр на продажу и эксплуатацию Cognitive Agro Pilot. Получить разрешительные документы и начать продажи планируется еще в 11 ведущих сельскохозяйственных штатах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных