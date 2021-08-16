Брюс Уиллис стал лицом «Мегафона»

Голливудский актер Брюс Уиллис примет участие в рекламном сериале «Мегафона», рассказал «Ведомостям» креативный директор компании Алексей Троцюк. Популярный актер привлечет внимание зрителей, а сериальный формат с интересным и динамичным сюжетом будет работать на их удержание, уверен Троцюк. Рекламная кампания, как уточнил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон, будет охватывать эфир федеральных каналов, показана в интернете, а также размещаться на щитах наружной рекламы. В рекламе «Мегафона» будет использоваться образ Уиллиса времен «Крепкого орешка», который, как уточнил Троцюк, воссоздан при помощи технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов. Также использование этой технологии снимет вопрос с организацией съемок с участием актера: «Уиллису не придется приезжать в Россию, что в ситуации пандемии организовать достаточно проблематично».