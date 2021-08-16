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Брюс Уиллис стал лицом «Мегафона»

Телекомоператор создает вселенную супергероев в своей рекламной кампании
Мария Истомина
Брюсу Уиллису не придется приезжать в Россию для съемок в рекламном сериале «Мегафона» благодаря технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов /Frederick M. Brown / Getty image via afp

Голливудский актер Брюс Уиллис примет участие в рекламном сериале «Мегафона», рассказал «Ведомостям» креативный директор компании Алексей Троцюк. Популярный актер привлечет внимание зрителей, а сериальный формат с интересным и динамичным сюжетом будет работать на их удержание, уверен Троцюк. Рекламная кампания, как уточнил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон, будет охватывать эфир федеральных каналов, показана в интернете, а также размещаться на щитах наружной рекламы. В рекламе «Мегафона» будет использоваться образ Уиллиса времен «Крепкого орешка», который, как уточнил Троцюк, воссоздан при помощи технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов. Также использование этой технологии снимет вопрос с организацией съемок с участием актера: «Уиллису не придется приезжать в Россию, что в ситуации пандемии организовать достаточно проблематично».

Известные актеры и другие медийные персонажи довольно часто становятся представителями брендов. К примеру, образ Брюса Уиллиса в своей рекламной кампании ранее использовал банк «Траст», напоминает директор по стратегии брендингового агентства Depot Фархад Кучкаров: «Эта реклама не прошла незамеченной, и было запущено много мемов. Брюс тогда гулял по интернету, были пародии в КВН. Это точно повысило знание бренда, дало качественный пиар-эффект, повышенное внимание к бренду и конверсию».

Образ Уиллиса из «Крепкого орешка» символизирует надежность и справедливость, полагает коммерческий директор «Мегафона»: «А это именно те ценности, на которые, согласно нашим опросам, формируют сейчас запрос абоненты компании. Он будет работать на более взрослую аудиторию – людей старше 35 лет. Тех, кому этот образ близок и знаком со времен выхода кинофраншизы «Крепкий орешек».

Гендиректор PRT Edelman Affiliate Глеб Сахрай согласен, что образ Уиллиса отлично сыграет на аудиторию 35+. По его словам, по-настоящему мощной история станет, если в ней все же будет «иметь место элемент провокации или пространство для создания ме мов». Кучкаров cогласен с Сахраем. «Имиджу «Мегафона» Брюс подходит. Все части «Крепкого орешка» более чем популярны, особенно в России, и ориентированы на более взрослую аудиторию. Поколению Y (35+) как раз новый формат звезд не сильно бы зашел», – говорит он.

Сумму вознаграждения, которую Уиллис получил от «Мегафона», в компании не раскрыли. Как считает Кучкаров, она могла составить от $1 млн до $2 млн. В свою очередь, Сахрай оценил контракт в $1 млн.

Для более молодой (35-) аудитории по сюжету у Уиллиса будет напарник – популярный российский телеведущий Азамат Мусагалиев (шоу «Однажды в России» и передача «Где логика?» канала ТНТ), он должен привлечь молодежь. В основе формата, по словам Вольфсона, – традиционный тандем опытного и молодого напарников, которые вместе могут выйти из любой ситуации: «Герой Мусагалиева находчивый, он будет искать и предлагать нашим абонентам разные лайфхаки».

Всего, как рассказал Троцюк, планируется снять 15 эпизодов сериала. Помимо Уиллиса и персонажа Мусагалиева, по его словам, в сериале будут появляться другие герои. «В итоге мы планируем создать своеобразную вселенную супергероев «Мегафона», – резюмировал Троцюк. Какие еще персонажи появятся в дальнейшем в сериале, он не раскрыл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных