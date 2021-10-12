Mail.ru Group объявила о смене названия на VK

Mail.ru Group объявила о смене названия на VKТаким образом компания надеется повысить узнаваемость сервисов экосистемы
Российская IT-корпорация Mail.ru Group (MRG) впервые с 2005 г. сменит название на VK, сообщил гендиректор компании Борис Добродеев.
«Сегодня мы приняли решение о том, чтобы назвать нашу экосистему, нашу группу компаний VK», — сказал он. «VK — это единый бренд для всей компании. В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой», — сказал Добродеев. Таким образом компания планирует увеличить узнаваемость бренда и сервисов, входящих в экосистему MRG.
По словам Добродеева, часть проектов и сервисов компании получит в будущем приставку VK в названии и логотипах. В частности, сервис Boom будет называться VK Музыка, сервис объявлений «Юла» — VK Объявления, и т. д. В пресс-службе компании сообщили, что все новые продукты компании будут сразу создаваться под брендом VK. «В случае приобретения новых проектов решение о переименовании будет принимать бренд-команда на основе аналитики и исследований», — отметили там. При этом бренды «ВКонтакте», почты Mail.ru и «Одноклассники» сохранят название, поскольку они «одни из сильнейших брендов рунета и неотъемлемая часть истории его развития».
Почтовый домен Mail.ru появился в 1998 г., а сама компания была основана в 2005 г. инвесторами Юрием Мильнером, Дмитрием Гришиным и Григорием Фингером.
MRG стала контролирующим акционером соцсети «ВКонтакте» в 2014 г. О том, что MRG принадлежит 24,99% соцсети, стало известно из проспекта к проведению IPO первой. Тогда MRG получила опцион на покупку ещё 7,5% соцсети за $112,5 млн, в 2011 г. компания увеличила свою долю до 39,99%. На август 2011 г. акционерами «ВКонтакте» помимо MRG являлись семья бизнесмена Михаила Мирилашвили (40%), Павел Дуров (12%), Лев Левиев (8%). Позже, в январе 2014 г., Дуров продал свою долю на тот момент гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину, а уже в марте MRG приобрела эту долю. В сентябре того же года MRG консолидировала 100% соцсети.
Сейчас «ВКонтакте» является ключевым активом MRG в развитии экосистемы. Она объединяет платёжный сервис VK Pay, подписку VK Combo, сервисы для заказа еды и продуктов Delivery Club и «Самокат», платформу VK Mini Apps (мини-приложения «Такси ВКонтакте», «Еда ВКонтакте», VK Работа и проч.), сервис заказа такси «Ситимобил», голосового помощника Марусю и др. Предпосылками к смене названия стала и соответствующая регистрация домена vk.group 28 июня этого года. Сейчас при заходе на сайт появляется надпись «заходите позже».
Сейчас компания развивает образовательные сервисы Geekbrains и Skillbox, «Учи.ру», а также игровую компанию My.Games. У MRG два крупных совместных предприятия: со «Сбером» в области доставки еды и пассажирских перевозок («О2О холдинг», компании имеют равные доли по 45%), а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, USM International Алишера Усманова — маркетплейс «Aliexpress Россия», в котором MRG принадлежит 15%.
В периметр СП со «Сбером» — «О2О» — входят сервисы доставки еды Delivery Club (98%), «Самокат» (85%) и «Кухня на районе» (85%), сервис по автоматизации ресторанов r_keeper (99%) и производитель готовых рационов питания Performance Group (25%), а также транспорта — такси «Ситимобил» (97%), каршеринг «Ситидрайв» (77%) и картографический сервис «2ГИС» (3%).
Пока СП приносит «Сберу» и Mail.ru Group убыток. По итогам 2020 г. он составил 27,8 млрд руб., следовало из отчетности банка по МСФО, при этом выручка оценивалась в 18,2 млрд руб. В первом полугодии 2021 г. убыток «О2О» составил 16,2 млрд руб., увеличившись в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за шесть месяцев выросла до 22,9 млрд руб. против 5,4 млрд руб. в 2020 г.