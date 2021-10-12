Mail.ru Group объявила о смене названия на VK

MRG стала контролирующим акционером соцсети «ВКонтакте» в 2014 г. О том, что MRG принадлежит 24,99% соцсети, стало известно из проспекта к проведению IPO первой. Тогда MRG получила опцион на покупку ещё 7,5% соцсети за $112,5 млн, в 2011 г. компания увеличила свою долю до 39,99%. На август 2011 г. акционерами «ВКонтакте» помимо MRG являлись семья бизнесмена Михаила Мирилашвили (40%), Павел Дуров (12%), Лев Левиев (8%). Позже, в январе 2014 г., Дуров продал свою долю на тот момент гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину, а уже в марте MRG приобрела эту долю. В сентябре того же года MRG консолидировала 100% соцсети.