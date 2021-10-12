Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Технологии

Mail.ru Group объявила о смене названия на VK

Таким образом компания надеется повысить узнаваемость сервисов экосистемы
Татьяна Морозова
Максим Стулов / Ведомости

Российская IT-корпорация Mail.ru Group (MRG) впервые с 2005 г. сменит название на VK, сообщил гендиректор компании Борис Добродеев. 

«Сегодня мы приняли решение о том, чтобы назвать нашу экосистему, нашу группу компаний VK», — сказал он. «VK — это единый бренд для всей компании. В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой», — сказал Добродеев. Таким образом компания планирует увеличить узнаваемость бренда и сервисов, входящих в экосистему MRG.

По словам Добродеева, часть проектов и сервисов компании получит в будущем приставку VK в названии и логотипах. В частности, сервис Boom будет называться VK Музыка, сервис объявлений «Юла» — VK Объявления, и т. д. В пресс-службе компании сообщили, что все новые продукты компании будут сразу создаваться под брендом VK. «В случае приобретения новых проектов решение о переименовании будет принимать бренд-команда на основе аналитики и исследований», — отметили там.  При этом бренды «ВКонтакте», почты  Mail.ru и «Одноклассники» сохранят название, поскольку они «одни из сильнейших брендов рунета и неотъемлемая часть истории его развития». 

Выручка Mail.ru Group в 2020 году выросла на 21,2%

Почти половину дохода компании принесли соцсети

Почтовый домен Mail.ru появился в 1998 г., а сама компания была основана в 2005 г. инвесторами Юрием Мильнером, Дмитрием Гришиным и Григорием Фингером. 

MRG стала контролирующим акционером соцсети «ВКонтакте» в 2014 г. О том, что MRG принадлежит 24,99% соцсети, стало известно из проспекта к проведению IPO первой. Тогда MRG получила опцион на покупку ещё 7,5% соцсети за $112,5 млн, в 2011 г. компания увеличила свою долю до 39,99%. На август 2011 г. акционерами «ВКонтакте» помимо MRG являлись семья бизнесмена Михаила Мирилашвили (40%), Павел Дуров (12%), Лев Левиев (8%). Позже, в январе 2014 г., Дуров продал свою долю на тот момент гендиректору «Мегафона» Ивану Таврину, а уже в марте MRG приобрела эту долю. В сентябре того же года MRG консолидировала 100% соцсети. 

Сейчас «ВКонтакте» является ключевым активом MRG в развитии экосистемы. Она объединяет платёжный сервис VK Pay, подписку VK Combo, сервисы для заказа еды и продуктов Delivery Club и «Самокат», платформу VK Mini Apps (мини-приложения «Такси ВКонтакте», «Еда ВКонтакте», VK Работа и проч.), сервис заказа такси «Ситимобил», голосового помощника Марусю и др. Предпосылками к смене названия стала и соответствующая регистрация домена vk.group 28 июня этого года. Сейчас при заходе на сайт появляется надпись «заходите позже». 

Ранее по теме: Сбербанк и Mail.ru Group вложили в СП дополнительно 12 млрд рублей

Сейчас компания развивает образовательные сервисы Geekbrains и Skillbox, «Учи.ру», а также игровую компанию My.Games. У MRG два крупных совместных предприятия: со «Сбером» в области доставки еды и пассажирских перевозок («О2О холдинг», компании имеют равные доли по 45%), а также с  Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, USM International Алишера Усманова — маркетплейс «Aliexpress Россия», в котором MRG принадлежит 15%. 

В периметр СП со «Сбером» — «О2О» — входят сервисы доставки еды Delivery Club (98%), «Самокат» (85%) и «Кухня на районе» (85%), сервис по автоматизации ресторанов r_keeper (99%) и производитель готовых рационов питания Performance Group (25%), а также транспорта — такси «Ситимобил» (97%), каршеринг «Ситидрайв» (77%) и картографический сервис «2ГИС» (3%).

Пока СП приносит «Сберу» и Mail.ru Group убыток. По итогам 2020 г. он составил 27,8 млрд руб., следовало из отчетности банка по МСФО, при этом выручка оценивалась в 18,2 млрд руб. В первом полугодии 2021 г. убыток «О2О» составил 16,2 млрд руб., увеличившись в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за шесть месяцев выросла до 22,9 млрд руб. против 5,4 млрд руб. в 2020 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных