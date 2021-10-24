Технологии «ЭРА-Глонасс» поддержат российскими чипами

Технологии «ЭРА-Глонасс» поддержат российскими чипамиМинпромторг разработает комплексный план импортозамещения чипов для автомобильных устройств вызова экстренных оперативных служб
Минпромторг начал разработку комплексного плана импортозамещения чипов для восстановления выпуска автомобильных устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) «ЭРА-Глонасс», которые также называют «тревожными кнопками».
Об этом говорится в протоколе совещания у заместителя министра промышленности и торговли Василия Шпака («Ведомости» ознакомились с документом). Совещание с участием производителей «тревожных кнопок» и отечественных заводов микроэлектроники состоялось 21 октября. Обсуждали меры стимулирования быстрого перехода производителей «тревожных кнопок» с иностранных чипов на российские, возможность упрощения процедуры сертификации устройств, а также субсидирование затрат производителей при использовании отечественных чипов, если они обойдутся дороже импортных.