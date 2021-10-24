Технологии «ЭРА-Глонасс» поддержат российскими чипами

Об этом говорится в протоколе совещания у заместителя министра промышленности и торговли Василия Шпака («Ведомости» ознакомились с документом). Совещание с участием производителей «тревожных кнопок» и отечественных заводов микроэлектроники состоялось 21 октября. Обсуждали меры стимулирования быстрого перехода производителей «тревожных кнопок» с иностранных чипов на российские, возможность упрощения процедуры сертификации устройств, а также субсидирование затрат производителей при использовании отечественных чипов, если они обойдутся дороже импортных.