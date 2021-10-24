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Технологии «ЭРА-Глонасс» поддержат российскими чипами

Минпромторг разработает комплексный план импортозамещения чипов для автомобильных устройств вызова экстренных оперативных служб
Владислав Новый Денис Ильюшенков
Сейчас автопром оптимизирует использование чипов, чтобы машина не теряла ходовые характеристики / Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг начал разработку комплексного плана импортозамещения чипов для восстановления выпуска автомобильных устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) «ЭРА-Глонасс», которые также называют «тревожными кнопками».

Об этом говорится в протоколе совещания у заместителя министра промышленности и торговли Василия Шпака («Ведомости» ознакомились с документом). Совещание с участием производителей «тревожных кнопок» и отечественных заводов микроэлектроники состоялось 21 октября. Обсуждали меры стимулирования быстрого перехода производителей «тревожных кнопок» с иностранных чипов на российские, возможность упрощения процедуры сертификации устройств, а также субсидирование затрат производителей при использовании отечественных чипов, если они обойдутся дороже импортных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных