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«Яндекс» научил «Алису» звонить по номерам из контактов

Функционал может быть востребован у автомобилистов
Владислав Новый
Максим Стулов / Ведомости

15 декабря «Яндекс» в тестовом режиме активировал функционал звонков по списку контактов в голосовом ассистенте «Алиса». Об этом «Ведомостям» сообщила представитель пресс-службы «Яндекса». Звонки через «Алису» доступны в мобильном приложении «Яндекс» на платформе Android, убедился корреспондент «Ведомостей». В ночь на 16 декабря функционал будет доступен для всех пользователей приложения «Яндекс» и «Яндекс.Карты» на Android и iOS, сообщила представитель компании. По ее словам, сейчас приложением «Яндекс.Карты» ежемесячно пользуется 27 млн человек, а совокупная аудитория сервиса – 85 млн пользователей в месяц (включая приложение, десктоп и мобильные браузеры).

Через аудиоколонки сервис звонков пока работать не будет. Также у «Яндекса» нет планов запускать звонки «Алисы» в «Навигаторе». Кроме того, «Яндекс» не будет внедрять звонки с «Алисой» на другие платформы (например, Harmony OS).

Звонки по контактам с «Алисой» будут востребованы у автомобилистов, уверена представитель «Яндекса»: «Это применимо в ситуациях, когда заняты руки, главные сценарии тут при вождении и когда занимаешься бытовыми делами. Или на морозе, когда гуляешь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных