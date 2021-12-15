«Яндекс» научил «Алису» звонить по номерам из контактов

15 декабря «Яндекс» в тестовом режиме активировал функционал звонков по списку контактов в голосовом ассистенте «Алиса». Об этом «Ведомостям» сообщила представитель пресс-службы «Яндекса». Звонки через «Алису» доступны в мобильном приложении «Яндекс» на платформе Android, убедился корреспондент «Ведомостей». В ночь на 16 декабря функционал будет доступен для всех пользователей приложения «Яндекс» и «Яндекс.Карты» на Android и iOS, сообщила представитель компании. По ее словам, сейчас приложением «Яндекс.Карты» ежемесячно пользуется 27 млн человек, а совокупная аудитория сервиса – 85 млн пользователей в месяц (включая приложение, десктоп и мобильные браузеры).