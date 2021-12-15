«Яндекс» научил «Алису» звонить по номерам из контактов

«Яндекс» научил «Алису» звонить по номерам из контактовФункционал может быть востребован у автомобилистов
15 декабря «Яндекс» в тестовом режиме активировал функционал звонков по списку контактов в голосовом ассистенте «Алиса». Об этом «Ведомостям» сообщила представитель пресс-службы «Яндекса». Звонки через «Алису» доступны в мобильном приложении «Яндекс» на платформе Android, убедился корреспондент «Ведомостей». В ночь на 16 декабря функционал будет доступен для всех пользователей приложения «Яндекс» и «Яндекс.Карты» на Android и iOS, сообщила представитель компании. По ее словам, сейчас приложением «Яндекс.Карты» ежемесячно пользуется 27 млн человек, а совокупная аудитория сервиса – 85 млн пользователей в месяц (включая приложение, десктоп и мобильные браузеры).
Через аудиоколонки сервис звонков пока работать не будет. Также у «Яндекса» нет планов запускать звонки «Алисы» в «Навигаторе». Кроме того, «Яндекс» не будет внедрять звонки с «Алисой» на другие платформы (например, Harmony OS).
Звонки по контактам с «Алисой» будут востребованы у автомобилистов, уверена представитель «Яндекса»: «Это применимо в ситуациях, когда заняты руки, главные сценарии тут при вождении и когда занимаешься бытовыми делами. Или на морозе, когда гуляешь».