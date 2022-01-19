Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Авиакомпании сокращают рейсы в США из-за запуска 5G

Среди них Emirates, Air India и Japan Airlines
Илья Лакстыгал
Американский авиарегулятор предписал по возможности отказываться от маневров, требующих показаний радиовысотомера в зоне работы оборудования 5G  / Dado Ruvic / Reuters

Крупнейшие телекоммуникационные операторы США AT&T и Verizon Communications договорились временно отложить запуск в эксплуатацию некоторых вышек 5G вблизи ключевых аэропортов, сообщает Reuters. Это сделано для того, чтобы предотвратить серьезные сбои в полетах авиакомпаний из-за помех для радиовысотомеров самолетов, используемых при взлетах и посадках. В декабре прошлого года Boeing предупредил, что эта проблема может быть чувствительной для оборудования лайнеров Boeing 777 и Boeing 747-8. Тем не менее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило начать эксплуатацию вышек нового стандарта связи в аэропортах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и ряда других крупных городов.

Это уже третье с ноября прошлого года решение AT&T и Verizon отложить запуск части сетей нового стандарта. В ноябре запуск вышек был отложен до 5 января, а затем до 19 января.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных