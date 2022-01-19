Авиакомпании сокращают рейсы в США из-за запуска 5G

Крупнейшие телекоммуникационные операторы США AT&T и Verizon Communications договорились временно отложить запуск в эксплуатацию некоторых вышек 5G вблизи ключевых аэропортов, сообщает Reuters. Это сделано для того, чтобы предотвратить серьезные сбои в полетах авиакомпаний из-за помех для радиовысотомеров самолетов, используемых при взлетах и посадках. В декабре прошлого года Boeing предупредил, что эта проблема может быть чувствительной для оборудования лайнеров Boeing 777 и Boeing 747-8. Тем не менее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило начать эксплуатацию вышек нового стандарта связи в аэропортах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и ряда других крупных городов.