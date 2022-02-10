Объем контента с детской порнографией в Telegram в 2021 году вырос втрое

Роскомнадзор (РКН) выявил в 2021 г. более 980 ссылок на платформе Telegram, по которым находились материалы с детским порно, сообщил «Ведомостям» представитель РКН. Среди этих ссылок есть как отдельные сообщения, так и Telegram-каналы, информацию в которых ведомство отнесло к запрещенной, пояснил он. По словам собеседника, все эти ссылки были добавлены в Единый реестр запрещенной информации. Но только 398 ссылок в Telegram из этого реестра в 2021 г. были удалены, среди них как материалы, добавленные в 2021 г., так и ранее включенные в реестр адреса. «В 2020 г. в единый реестр было внесено 290 ссылок мессенджера по этой тематике, удалено 178 ссылок», – добавил представитель РКН.