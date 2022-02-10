Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Объем контента с детской порнографией в Telegram в 2021 году вырос втрое

Роскомнадзору удается добиться удаления только трети нарушений
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Андрей Гордеев / Ведомости

Роскомнадзор (РКН) выявил в 2021 г. более 980 ссылок на платформе Telegram, по которым находились материалы с детским порно, сообщил «Ведомостям» представитель РКН. Среди этих ссылок есть как отдельные сообщения, так и Telegram-каналы, информацию в которых ведомство отнесло к запрещенной, пояснил он. По словам собеседника, все эти ссылки были добавлены в Единый реестр запрещенной информации. Но только 398 ссылок в Telegram из этого реестра в 2021 г. были удалены, среди них как материалы, добавленные в 2021 г., так и ранее включенные в реестр адреса. «В 2020 г. в единый реестр было внесено 290 ссылок мессенджера по этой тематике, удалено 178 ссылок», – добавил представитель РКН.

Таким образом, число ссылок в Telegram с детской порнографией увеличилось более чем в 3 раза, согласно данным РКН. Выросло ли действительно число таких публикаций на платформе или регулятор стал активнее мониторить мессенджер, представитель службы не уточнил.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных