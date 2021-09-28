Аудитория Telegram впервые превысила половину всех пользователей рунета

Активными пользователями мессенджера Telegram являются 52% всей аудитории рунета, а 61% пользователей как минимум скачали его на свой смартфон, свидетельствуют данные исследования «Медиапотребление в России в 2021 году» Deloitte. Использование мессенджера росло на протяжении последних пяти лет, следует из данных Deloitte. Тогда активными пользователями Telegram являлись порядка 7% пользователей.