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Аудитория Telegram впервые превысила половину всех пользователей рунета

Мессенджер обогнал Viber и вышел на второе место по популярности в стране
Марина Бочкарева Владислав Новый
Андрей Гордеев / Ведомости

Активными пользователями мессенджера Telegram являются 52% всей аудитории рунета, а 61% пользователей как минимум скачали его на свой смартфон, свидетельствуют данные исследования «Медиапотребление в России в 2021 году» Deloitte. Использование мессенджера росло на протяжении последних пяти лет, следует из данных Deloitte. Тогда активными пользователями Telegram являлись порядка 7% пользователей.

Deloitte проводила свое исследование «Медиапотребление в России в 2021 году» методом опроса в июне 2021 г. 1600 респондентов в восьми федеральных округах. Выборка респондентов отражает население страны по полу, возрасту и типу населенного пункта, отмечается в результатах исследования, с которыми ознакомились «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных