Крупнейшая в мире ассоциация операторов связи GSMA вернула «Мегафону» статус участника

Ассоциация GSMA является одним из нескольких глобальных объединений на рынке телекома и IT наряду с Международным союзом электросвязи (МСЭ) и Ассоциацией разработчиков IEEE, обращает внимание гендиректор аналитического агентства «TMT Консалтинг» Константин Анкилов. «GSMA для всех входящих в нее операторов является площадкой для обсуждения и согласования позиций по развитию технологий мобильной связи, обмена информацией о рынке и его тенденциях в мире», – говорит он. Тем не менее включение или исключение из нее не является «какой-то грандиозной историей», добавил аналитик. «Участие или неучастие в такой ассоциации некритично», – резюмировал Анкилов.