Крупнейшая в мире ассоциация операторов связи GSMA вернула «Мегафону» статус участника

Крупнейшая в мире ассоциация операторов связи GSMA вернула «Мегафону» статус участникаМеждународный союз в марте исключил компанию без объяснения причин
Крупнейшая в мире ассоциация операторов связи GSMA, объединяющая телеком-компании по всему миру, восстановила «Мегафон» в качестве члена ассоциации, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к одному из телеком-операторов, и подтвердил представитель «Мегафона». В пресс-службе GSMA не ответили на запрос.
Об исключении «Мегафона» из состава участников GSMA «Ведомости» сообщили 25 марта. Официальных комментариев от GSMA тогда не поступало. Организация уведомила об этом своих партнеров, не назвав причин решения.
Уведомление от GSMA о возвращении в ассоциацию «Мегафон» получил «на днях», говорит источник «Ведомостей», близкий к компании. Причин, по которым компанию сначала исключили из GSMA, а вскоре вернули в ассоциацию, он также не привел.
Информацию о возвращении «Мегафона» в GSMA подтвердил представитель мобильного оператора. «Мы поддерживаем это решение и рады, что оно было принято нашими партнерами из GSMA в кратчайшие сроки», – сообщил он, также отказавшись от дальнейших комментариев.
GSMA – крупнейшее международное объединение операторов и производителей оборудования, действующее с 1995 г. Важнейшим направлением деятельности GSMA является выработка и определение технических стандартов. Например, ассоциация решает, какие технологии лягут в основу сетей мобильной связи следующих поколений.
ПАО «Мегафон» наряду с МТС, «Билайном» и Tele2 является одним из крупнейших операторов мобильной связи в России. Его абонентская база по итогам 2021 г. превысила 74 млн абонентов. Как сообщала компания в начале марта, ее выручка за 2021 г. составила 354,2 млрд руб., чистая прибыль – 66,2 млрд руб., капзатраты – 46,9 млрд руб.
«Комментируя исключение из GSMA, «Мегафон» давал понять, что будет оспаривать это решение. Вероятно, компании это удалось», – говорит руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников. Он не исключил, что само по себе решение об исключении российского оператора на фоне санкций в отношении российских компаний было принято эмоционально. В дальнейшем же оно было оспорено юристами «Мегафона».
Ассоциация GSMA является одним из нескольких глобальных объединений на рынке телекома и IT наряду с Международным союзом электросвязи (МСЭ) и Ассоциацией разработчиков IEEE, обращает внимание гендиректор аналитического агентства «TMT Консалтинг» Константин Анкилов. «GSMA для всех входящих в нее операторов является площадкой для обсуждения и согласования позиций по развитию технологий мобильной связи, обмена информацией о рынке и его тенденциях в мире», – говорит он. Тем не менее включение или исключение из нее не является «какой-то грандиозной историей», добавил аналитик. «Участие или неучастие в такой ассоциации некритично», – резюмировал Анкилов.
Российский оператор ничего не потерял от временного исключения из GSMA, соглашается с коллегой Сергей Половников. Также компания вряд ли бы понесла серьезные потери, если бы ассоциация и не восстановила ее членство, добавил эксперт. «Такое одномоментное исключение российской компании из крупной международной ассоциации, а вскоре и ее возвращение туда – это в какой-то степени и прецедент, но он вряд ли на что-то повлияет», – уверен Половников.
«Решение GSMA о восстановлении «Мегафона» вписывается в сегодняшнюю тенденцию о «возвращении невозвращенцев» к российскому рынку», – отметил эксперт. В качестве примера он привел компанию Adobe, которая в начале марта объявила о прекращении продаж продуктов и предоставлении лицензий в России, а на днях объявила, что возобновляет предоставление лицензий российским клиентам. «Российский рынок, может быть, и небольшой, но он влияет на показатели крупных компаний», – отметил Половников.