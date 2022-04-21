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Adobe разрешила продлевать лицензии действующим клиентам в России

Ведомости

Разработчик ПО Adobe разрешил продлевать лицензии на свои продукты российским пользователям, которые купили их ранее, компания временно ограничила новые покупки и расширение действующих контрактов, сообщила пресс-служба Softline — официальный партнер Adobe в России. Продлить лицензии можно в онлайн-магазине Softline Store

«Компания Adobe в России разрешает продление лицензий для действующих клиентов. Информация была опубликована в официальном блоге вендора. Всем корпоративным пользователям канала продаж VIP в России доступно продление действующих лицензий Adobe, временно ограничены только новые закупки и расширение действующих контрактов», — сообщили в Softline (цитата по ТАСС).

В пресс-службе рекомендовали заранее продлить лицензии на продукты Adobe, чтобы не потерять доступ к ним. При покупке вендор может запросить дополнительную проверку из-за санкций, она может занять от 2 до 10 рабочих дней, рассказала руководитель направления Adobe в Softline Полина Красикова.

После начала спецоперации на Украине Adobe прекратила продажи в России. В компании сообщили, что российские пользователи больше не смогут купить программу для монтажа видео Premiere Pro, фоторедакторы Photoshop и Lightroom, а также пользоваться другими сервисами Adobe, в том числе облачными. Компания заблокировала доступ государственных СМИ России к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud. 

С начала спецоперации на Украине несколько десятков западных компаний уже приостановили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди производителей компьютерной техники и разработчиков ПО продажи в России приостановили Intel, Dell, Samsung, HP, Epson, MicrosoftCisco, Acer, SAP и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных