Adobe разрешила продлевать лицензии действующим клиентам в России

После начала спецоперации на Украине Adobe прекратила продажи в России. В компании сообщили, что российские пользователи больше не смогут купить программу для монтажа видео Premiere Pro, фоторедакторы Photoshop и Lightroom, а также пользоваться другими сервисами Adobe, в том числе облачными. Компания заблокировала доступ государственных СМИ России к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud.