В Роспатенте потребовали от Мордашова публичного опровержения после критики ведомства

В регламенте действительно до сих пор остался способ подачи на регистрацию «по старинке», когда текст программы нужно записать на диск, что усложняется тем, что дисководов уже нет, отмечает руководитель патентного направления «Сбера» Борис Герасин. При этом IT-компании в основном пользуются онлайн-системой подачи заявок – в этом случае регистрация программы для ЭВМ происходит за один день, добавляет Герасин.