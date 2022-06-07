В Роспатенте потребовали от Мордашова публичного опровержения после критики ведомства

В Роспатенте потребовали от Мордашова публичного опровержения после критики ведомстваБизнесмен назвал систему подачи заявок на регистрацию ПО архаичной
Роспатент попросил председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова опубликовать официальное опровержение после критического замечания в адрес ведомства на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Такое письмо глава Роспатента Юрий Зубов направил в адрес бизнесмена в день мероприятия. Представитель «Северстали» подтвердил получение письма.
Речь идет о пленарном заседании ЦИПР «Развитие российского программного обеспечения. Меры поддержки производителей и стимулирование рынка», которое прошло 3 июня в Нижнем Новгороде с участием премьер-министра Михаила Мишустина. Глава «Северстали» в ходе выступления призвал сокращать процедуры регистрации созданных IT-решений и включения в реестр российского ПО. «Есть какие-то архаические вещи, например, Роспатент до сих пор программный код на гибких дисках требует предоставлять», – отметил Мордашов.
«Данное замечание не соответствует фактическому положению дел», – пишет Зубов. По его словам, действующее законодательство сохраняет за заявителем право подачи заявки на программу для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) двумя способами: на бумажном носителе с предоставлением программного кода на любом машиночитаемом носителе, в том числе CD-диске или флеш-накопителе, или в электронной форме. Дистанционный способ доступен на портале Роспатента с 2018 г., а с сентября 2020 г. заявители получили возможность зарегистрировать права в онлайн-режиме, напоминает глава ведомства.
«В этой связи просил бы вас опубликовать официальное опровержение высказанного на пленарном заседании ЦИПР критического замечания в адрес Роспатента», – отметил Зубов. Кроме того, он предложил провести семинар для сотрудников компании по теме электронной подачи заявок. «В ходе этого мероприятия ведущие специалисты Роспатента и Федерального института промышленной собственности подробно расскажут об электронной подаче заявок на программы для ЭВМ и ответят на интересующие вопросы», – добавил он.
В процессе регистрации решения по управлению ремонтами компания столкнулась с требованием предоставить для регистрации программного обеспечения документы в бумажном виде и на дискете со стороны поверенного-эксперта, через которого велась работа, сообщил «Ведомостям» представитель «Северстали».
«Мы благодарны Роспатенту за пояснения по существу вопроса. Было бы важно, чтобы о возможностях службы знали все сотрудники вертикали, а также представители бизнеса», – отметил собеседник. По его словам, это позволило бы избежать таких эксцессов и ускорило бы процесс цифровизации лицензирования.
«С удовольствием примем предложение Роспатента провести семинар для наших сотрудников и надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество», – добавил представитель компании.
Электронная форма – востребованный заявителями способ регистрации ПО, передала через представителя замглавы Роспатента Виктория Галковская. За несколько лет объем электронных заявок увеличился более чем в четыре раза, отмечает она: с 2612 в 2018 г. до 11 671 в 2021 г. Доля поданных в электронном виде заявок по итогам 2021 г. достигла 45% от их общего числа (25 535 заявок).
В регламенте действительно до сих пор остался способ подачи на регистрацию «по старинке», когда текст программы нужно записать на диск, что усложняется тем, что дисководов уже нет, отмечает руководитель патентного направления «Сбера» Борис Герасин. При этом IT-компании в основном пользуются онлайн-системой подачи заявок – в этом случае регистрация программы для ЭВМ происходит за один день, добавляет Герасин.
Программы для ЭВМ относятся к области авторского права, на них выдаются свидетельства о регистрации, а не патент, поэтому для этого не нужно проходить специальную экспертизу, отмечает директор департамента сервисных и портальных решений, патентный поверенный патентного бюро «Гардиум» Илья Кононенко. Чтобы получить регистрационный номер программы для ЭВМ, необходимо быть единственным заявителем и правообладателем, оплатить заранее пошлину и формально выполнить все требования по заполнению заявления, добавляет эксперт: для этого дополнительно отправлять исходные коды на съемный диск не требуется.
В США и Китае этот процесс может занимать до четырех месяцев, добавляет Герасин. Регистрация нужна для того, чтобы потом, например в суде, защитить свои интеллектуальные права на программу – код отдается на экспертизу из системы Роспатента, указывает эксперт. Бизнес может действовать через патентных поверенных, которые оказывают услуги по регистрации интеллектуальной собственности и проводят исследования, добавляет Кононенко. Эти специалисты проходят аттестацию в Роспатенте и подтверждают опыт работы.