Господдержка для экспорта российского софта застряла в правительстве

Господдержка для экспорта российского софта застряла в правительствеПроект распоряжения не проходит согласование Минфина
Минфин затормозил передачу бюджетных средств на поддержку экспорта российских IT-решений в размере 1,3 млрд руб. Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ). Об этом «Ведомостям» рассказал знакомый с консультациями чиновник, информацию подтвердил основатель одного из российских разработчиков ПО.
Сейчас эти 1,3 млрд руб. господдержки экспорта IT-решений аккумулированы в АО «Росинфокоминвест» (100% акций у Росимущества). Но АО проходит процедуру ликвидации (по данным «СПАРК-Интерфакса», с 3 марта 2022 г.), а его функции постановлением правительства от 16 марта переданы РФРИТу.
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