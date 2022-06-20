Господдержка для экспорта российского софта застряла в правительстве

Сейчас эти 1,3 млрд руб. господдержки экспорта IT-решений аккумулированы в АО «Росинфокоминвест» (100% акций у Росимущества). Но АО проходит процедуру ликвидации (по данным «СПАРК-Интерфакса», с 3 марта 2022 г.), а его функции постановлением правительства от 16 марта переданы РФРИТу.