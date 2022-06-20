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Господдержка для экспорта российского софта застряла в правительстве

Проект распоряжения не проходит согласование Минфина
Марина Тюняева (Бочкарёва) Екатерина Кинякина
Максим Стулов / Ведомости

Минфин затормозил передачу бюджетных средств на поддержку экспорта российских IT-решений в размере 1,3 млрд руб. Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ). Об этом «Ведомостям» рассказал знакомый с консультациями чиновник, информацию подтвердил основатель одного из российских разработчиков ПО.

Сейчас эти 1,3 млрд руб. господдержки экспорта IT-решений аккумулированы в АО «Росинфокоминвест» (100% акций у Росимущества). Но АО проходит процедуру ликвидации (по данным «СПАРК-Интерфакса», с 3 марта 2022 г.), а его функции постановлением правительства от 16 марта переданы РФРИТу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных