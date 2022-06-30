«Мегафон» и МТС обеспечили работу VoLTE почти во всех регионах России

«Мегафон» и МТС обеспечили работу VoLTE почти во всех регионах РоссииВ перспективе развитие этой технологии позволит высвободить частоты для 5G, считают эксперты
Мегафон» и МТС обеспечили поддержку технологии связи Voice over LTE (VoLTE) практически во всех регионах России, подсчитало агентство Telecom Daily: это позволило операторам повысить качество связи при звонках на 20%. На июнь 2022 г. «Мегафон» внедрил VoLTE в 82 регионах, МТС – в 77, «Вымпелком» – в 28, Tele2 – в трех. Согласно исследованию агентства, с которым ознакомились «Ведомости», самое высокое качество соединения с использованием VoLTE зафиксировано в Казани («Мегафон»), Туле (МТС) и Саратове («Мегафон»).
VoLTE российские операторы внедряют с середины 2010-х. Она позволила исправить недостаток сетей LTE, которые могли использоваться только для передачи данных. Для голосового трафика при звонках операторы внедряли технологию CS Fallback (Circuited Switch Fallback): в режиме ожидания или при выходе в интернет она поддерживала работу LTE, а во время звонка переключала устройство на предыдущие поколения связи 2G или 3G. Это сильно замедляло скорость передачи данных, объясняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Появление VoLTE должно было упростить обслуживание сети, а абоненты получали улучшение голосовых соединений на 10–15% и ускорение дозвона как минимум на 1 с, добавляет он.