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«Мегафон» и МТС обеспечили работу VoLTE почти во всех регионах России

В перспективе развитие этой технологии позволит высвободить частоты для 5G, считают эксперты
Екатерина Кинякина Анастасия Курашева
Проникновение VoLTE позволит операторам закрыть устаревшие сети 2G и 3G, так как весь голос уйдет в 4G / Евгений Разумный / Ведомости

Мегафон» и МТС обеспечили поддержку технологии связи Voice over LTE (VoLTE) практически во всех регионах России, подсчитало агентство Telecom Daily: это позволило операторам повысить качество связи при звонках на 20%. На июнь 2022 г. «Мегафон» внедрил VoLTE в 82 регионах, МТС – в 77, «Вымпелком» – в 28, Tele2 – в трех. Согласно исследованию агентства, с которым ознакомились «Ведомости», самое высокое качество соединения с использованием VoLTE зафиксировано в Казани («Мегафон»), Туле (МТС) и Саратове («Мегафон»).

VoLTE российские операторы внедряют с середины 2010-х. Она позволила исправить недостаток сетей LTE, которые могли использоваться только для передачи данных. Для голосового трафика при звонках операторы внедряли технологию CS Fallback (Circuited Switch Fallback): в режиме ожидания или при выходе в интернет она поддерживала работу LTE, а во время звонка переключала устройство на предыдущие поколения связи 2G или 3G. Это сильно замедляло скорость передачи данных, объясняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Появление VoLTE должно было упростить обслуживание сети, а абоненты получали улучшение голосовых соединений на 10–15% и ускорение дозвона как минимум на 1 с, добавляет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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