«Мегафон» и МТС обеспечили работу VoLTE почти во всех регионах России

VoLTE российские операторы внедряют с середины 2010-х. Она позволила исправить недостаток сетей LTE, которые могли использоваться только для передачи данных. Для голосового трафика при звонках операторы внедряли технологию CS Fallback (Circuited Switch Fallback): в режиме ожидания или при выходе в интернет она поддерживала работу LTE, а во время звонка переключала устройство на предыдущие поколения связи 2G или 3G. Это сильно замедляло скорость передачи данных, объясняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Появление VoLTE должно было упростить обслуживание сети, а абоненты получали улучшение голосовых соединений на 10–15% и ускорение дозвона как минимум на 1 с, добавляет он.