«Сбер» разрабатывает свой аналог TikTok

«Сберинтертейнмент», дочерняя компания «Сбера», готовит к запуску две новые соцсети – аналог TikTok с вертикальными видео под названием Chipz и «Панч» для создания и продвижения музыки. Сейчас проходит закрытое бета-тестирование приложений, рассказал источник «Ведомостей», знакомый с планами компании. По его словам, разработкой проектов занимается ООО «ЕСН», которое зарегистрировано «Сберинтертейнментом» 20 февраля 2021 г., а руководят командой выходцы из «Газпром-медиа» и «Яндекс.Дзена».