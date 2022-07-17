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«Сбер» разрабатывает свой аналог TikTok

Chipz может стать уже третьим российским проектом соцсети на основе обмена вертикальными видеороликами
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Из видеопрезентации Chipz следует, что сервис должен стать аналогом TikTok, который «объединит каталог контента, видеоредактор и соцсеть» / Chipz

«Сберинтертейнмент», дочерняя компания «Сбера», готовит к запуску две новые соцсети – аналог TikTok с вертикальными видео под названием Chipz и «Панч» для создания и продвижения музыки. Сейчас проходит закрытое бета-тестирование приложений, рассказал источник «Ведомостей», знакомый с планами компании. По его словам, разработкой проектов занимается ООО «ЕСН», которое зарегистрировано «Сберинтертейнментом» 20 февраля 2021 г., а руководят командой выходцы из «Газпром-медиа» и «Яндекс.Дзена».

Информацию о новых соцсетях «Ведомости» обнаружили также в базе «СПАРК-Интерфакс» и на сайтах обоих проектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных