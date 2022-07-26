Российское ПО в банках проверят на безопасность

«Банк России проводит киберучения с кредитными организациями с 2020 г., в этом году они пройдут в плановом порядке», – сообщил представитель ЦБ. «Во втором полугодии 2022 г. планируется проведение киберучений с учетом актуальных сценариев компьютерных атак, которые предусматривают в том числе тему импортозамещения ПО кредитных организаций», – сообщили в регуляторе. Что именно будет проверяться во время учений и какие принципы атак будут имитироваться во время учений, в ЦБ не уточнили.