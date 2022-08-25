Минцифры и Роскомнадзор не будут ограничивать публикации о товарах параллельного импорта

Минцифры и Роскомнадзор не будут ограничивать публикации о товарах параллельного импортаРазбираться с распространением информации ограниченного доступа будут правоохранительные органы
Минцифры и Роскомнадзор не планируют самостоятельно препятствовать публикации в СМИ информации о поставках гаджетов по параллельному импорту. При этом, если продавцы такой электроники сочтут такие публикации информацией ограниченного доступа, они могут обратиться с заявлениями в полицию и ФСБ. Это следует из ответных писем Минцифры и Роскомнадзора в адрес Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят «М.видео-Эльдорадо», DNS, «Яндекс.Маркет», «Марвел-дистрибуция» и др.
Содержание письма Роскомнадзора «Ведомостям» подтвердил его представитель. «За раскрытие информации с ограниченным доступом для ее распространителей предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 13.14 КоАП РФ (разглашение информации ограниченного доступа. – «Ведомости»). Полномочиями по составлению протоколов за такие правонарушения наделены должностные лица полиции и ФСБ (в пределах своих компетенций)», – сообщил он «Ведомостям». Собеседник подчеркнул, что регуляторных функций со стороны Роскомнадзора по этим нарушениям не предусмотрено.