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Минцифры и Роскомнадзор не будут ограничивать публикации о товарах параллельного импорта

Разбираться с распространением информации ограниченного доступа будут правоохранительные органы
Екатерина Кинякина Марина Тюняева (Бочкарёва)
Минцифры и Роскомнадзор не будут ограничивать публикации о товарах параллельного импорта / Максим Стулов / Ведомости

Минцифры и Роскомнадзор не планируют самостоятельно препятствовать публикации в СМИ информации о поставках гаджетов по параллельному импорту. При этом, если продавцы такой электроники сочтут такие публикации информацией ограниченного доступа, они могут обратиться с заявлениями в полицию и ФСБ. Это следует из ответных писем Минцифры и Роскомнадзора в адрес Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят «М.видео-Эльдорадо», DNS, «Яндекс.Маркет», «Марвел-дистрибуция» и др.

Содержание письма Роскомнадзора «Ведомостям» подтвердил его представитель. «За раскрытие информации с ограниченным доступом для ее распространителей предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 13.14 КоАП РФ (разглашение информации ограниченного доступа. – «Ведомости»). Полномочиями по составлению протоколов за такие правонарушения наделены должностные лица полиции и ФСБ (в пределах своих компетенций)», – сообщил он «Ведомостям». Собеседник подчеркнул, что регуляторных функций со стороны Роскомнадзора по этим нарушениям не предусмотрено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных