Минцифры и Роскомнадзор не будут ограничивать публикации о товарах параллельного импорта

Минцифры и Роскомнадзор не планируют самостоятельно препятствовать публикации в СМИ информации о поставках гаджетов по параллельному импорту. При этом, если продавцы такой электроники сочтут такие публикации информацией ограниченного доступа, они могут обратиться с заявлениями в полицию и ФСБ. Это следует из ответных писем Минцифры и Роскомнадзора в адрес Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят «М.видео-Эльдорадо», DNS, «Яндекс.Маркет», «Марвел-дистрибуция» и др.