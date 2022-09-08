Производители конструкторов для робототехники попросили помощи у президента

Российские производители робототехнических конструкторов, в числе которых MGBot, «Роботрек» и R:ED, написали коллективное письмо с просьбой поддержать отрасль на фоне «изменения логистики, сложностей поставок электронных компонентов и отсутствия внимания со стороны государства». Письмо от инициативной группы разработчиков было направлено в администрацию президента (АП), Михаилу Мишустину, а также в Агентство стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ 1 сентября. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили исполнительный директор R:ED (Robotics Education) Максим Сушков, гендиректор MGBot Павел Сергеев, а также топ-менеджеры «Роботрека», R:ED и «Геоскана».