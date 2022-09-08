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Производители конструкторов для робототехники попросили помощи у президента

Они обеспокоены господдержкой единственного игрока в отрасли
Анастасия Курашева Михаил Кузнецов Екатерина Кинякина
После введения робототехники в школьную программу производители конструкторов и электронных компонентов обеспокоились возможным появлением монополиста на этом рынке / vk.com/robboclub

Российские производители робототехнических конструкторов, в числе которых MGBot, «Роботрек» и R:ED, написали коллективное письмо с просьбой поддержать отрасль на фоне «изменения логистики, сложностей поставок электронных компонентов и отсутствия внимания со стороны государства». Письмо от инициативной группы разработчиков было направлено в администрацию президента (АП), Михаилу Мишустину, а также в Агентство стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ 1 сентября. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили исполнительный директор R:ED (Robotics Education) Максим Сушков, гендиректор MGBot Павел Сергеев, а также топ-менеджеры «Роботрека», R:ED и «Геоскана».

В новых федеральных образовательных стандартах (ФГОСах) для начальной и средней школы, вступивших в силу с 1 сентября 2022 г., робототехника стала частью обязательной школьной программы в рамках предмета «Технология». На уроках дети должны будут освоить «методы учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». Для их проведения необходимо специальное оборудование, в том числе робототехнические конструкторы, станки с ЧПУ и 3D-принтеры, а также ПО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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