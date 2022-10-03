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«Сберавтотех» и «Камаз» выведут беспилотные фуры на дороги общего пользования

Но от их массовой эксплуатации нас отделяет минимум десятилетие, считают эксперты
Анастасия Курашева
Российские компании готовы начать тестирование беспилотных грузовиков на междугородных маршрутах / Максим Богодвид / РИА Новости

«Сберавтотех» и «Камаз» готовы начать тестирование трех беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования. Компании останавливает лишь то, что правительство до сих пор не утвердило их заявки на создание экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Об этом рассказал заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов в рамках стратегической сессии по внедрению искусственного интеллекта в сфере сельского хозяйства и транспорта. «Сберавтотех» ожидает принятия соответствующего документа правительством в течение месяца, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Речь идет о двух автомобилях, произведенных «Сберавтотехом», и одном автомобиле «Камаза», объяснил источник «Ведомостей» в одной из компаний, занимающихся разработкой беспилотников. Ранее представитель «Камаза» также заявлял, что в 2022 г. компания передаст один грузовик для проекта беспилотного логистического коридора, который должен заработать на скоростной автодороге M11 Москва – Санкт-Петербург в 2024 г. Количество беспилотных грузовиков, готовых к тестированию в рамках ЭПР, в «Сберавтотехе» уточнить отказались. «Наша технология разработана таким образом, чтобы сделать автономным самые разные шасси, в том числе грузовые», – сказал «Ведомостям» представитель компании. Парк легковых беспилотных автомобилей компании на данный момент насчитывает 180 шт., добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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