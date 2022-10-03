«Сберавтотех» и «Камаз» выведут беспилотные фуры на дороги общего пользования

Речь идет о двух автомобилях, произведенных «Сберавтотехом», и одном автомобиле «Камаза», объяснил источник «Ведомостей» в одной из компаний, занимающихся разработкой беспилотников. Ранее представитель «Камаза» также заявлял, что в 2022 г. компания передаст один грузовик для проекта беспилотного логистического коридора, который должен заработать на скоростной автодороге M11 Москва – Санкт-Петербург в 2024 г. Количество беспилотных грузовиков, готовых к тестированию в рамках ЭПР, в «Сберавтотехе» уточнить отказались. «Наша технология разработана таким образом, чтобы сделать автономным самые разные шасси, в том числе грузовые», – сказал «Ведомостям» представитель компании. Парк легковых беспилотных автомобилей компании на данный момент насчитывает 180 шт., добавил он.