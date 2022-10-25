Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

Госкомпаниям велели удвоить расходы на закупку радиоэлектроники и телекомоборудования

Но пока это можно будет сделать за счет покупки иностранных решений, считают эксперты
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Госкомпаниям придется нарастить расходы на закупку радиоэлектроники и телекомоборудования / Андрей Гордеев / Ведомости

Российские госкорпорации и компании с госучастием в 2022–2024 гг. должны будут вдвое увеличить расходы на закупку радиоэлектронной продукции, телекомоборудования и программно-аппаратных комплексов по сравнению с периодом 2019–2021 гг. Это следует из методических рекомендаций по цифровой трансформации госкомпаний, утвержденных правительством 31 августа. Документ опубликован на сайте Минцифры.

Методические рекомендации были разработаны для федерального проекта «Цифровые технологии», входящего в нацпрограмму «Цифровая экономика РФ». Внешний мониторинг за ходом цифровой трансформации госкомпаний будет осуществлять Минцифры, следует из документа. В частности, ведомство займется сбором и обобщением информации о процессе цифровой трансформации, оценкой степени достижения запланированных результатов по перечню KPI в соответствии с годовыми планами. Минцифры также должно проанализировать вклад инициатив по цифровой трансформации в рост прибыли госкомпаний, необходимые инвестиции и их окупаемость.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных