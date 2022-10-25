Госкомпаниям велели удвоить расходы на закупку радиоэлектроники и телекомоборудования

Методические рекомендации были разработаны для федерального проекта «Цифровые технологии», входящего в нацпрограмму «Цифровая экономика РФ». Внешний мониторинг за ходом цифровой трансформации госкомпаний будет осуществлять Минцифры, следует из документа. В частности, ведомство займется сбором и обобщением информации о процессе цифровой трансформации, оценкой степени достижения запланированных результатов по перечню KPI в соответствии с годовыми планами. Минцифры также должно проанализировать вклад инициатив по цифровой трансформации в рост прибыли госкомпаний, необходимые инвестиции и их окупаемость.