Госкомпаниям велели удвоить расходы на закупку радиоэлектроники и телекомоборудования

Госкомпаниям велели удвоить расходы на закупку радиоэлектроники и телекомоборудованияНо пока это можно будет сделать за счет покупки иностранных решений, считают эксперты
Российские госкорпорации и компании с госучастием в 2022–2024 гг. должны будут вдвое увеличить расходы на закупку радиоэлектронной продукции, телекомоборудования и программно-аппаратных комплексов по сравнению с периодом 2019–2021 гг. Это следует из методических рекомендаций по цифровой трансформации госкомпаний, утвержденных правительством 31 августа. Документ опубликован на сайте Минцифры.
Методические рекомендации были разработаны для федерального проекта «Цифровые технологии», входящего в нацпрограмму «Цифровая экономика РФ». Внешний мониторинг за ходом цифровой трансформации госкомпаний будет осуществлять Минцифры, следует из документа. В частности, ведомство займется сбором и обобщением информации о процессе цифровой трансформации, оценкой степени достижения запланированных результатов по перечню KPI в соответствии с годовыми планами. Минцифры также должно проанализировать вклад инициатив по цифровой трансформации в рост прибыли госкомпаний, необходимые инвестиции и их окупаемость.