«Ростех» может лишиться контроля над разработкой технологий 5G и LTE

«Ростех» может лишиться контроля над разработкой технологий 5G и LTEГоскорпорация готова передать 75% «Спектра» сторонним инвесторам
«Ростех» может передать контроль в дочерней компании «Спектр», занимающейся разработкой телекомоборудования 4G/LTE и 5G, в обмен на инвестиции институциональных инвесторов, институтов развития или других организаций. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель госкорпорации.
По его словам, говорить о подготовке к передаче доли кому-то конкретному в настоящий момент преждевременно. Но, по словам двух собеседников «Ведомостей», близких к отечественным разработчикам телекомоборудования, основной претендент на долю в компании уже найден. Это входящая в «ИКС-холдинг» компания «Ядро», утверждают они.
«Ростех» отвечает за реализацию дорожной карты по разработке российских решений для беспроводной связи новых поколений и является оператором соответствующей государственной субсидии, напомнил представитель госкорпорации. О субсидии в 21,5 млрд руб. Минцифры и «Ростех» договорились в конце июня, сообщали «Ведомости».