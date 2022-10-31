«Ростех» может лишиться контроля над разработкой технологий 5G и LTE

По его словам, говорить о подготовке к передаче доли кому-то конкретному в настоящий момент преждевременно. Но, по словам двух собеседников «Ведомостей», близких к отечественным разработчикам телекомоборудования, основной претендент на долю в компании уже найден. Это входящая в «ИКС-холдинг» компания «Ядро», утверждают они.