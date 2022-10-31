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«Ростех» может лишиться контроля над разработкой технологий 5G и LTE

Госкорпорация готова передать 75% «Спектра» сторонним инвесторам
Екатерина Кинякина Марина Тюняева (Бочкарёва)
Маневр, подразумевающий снижение доли «Ростеха» в разработчике, предусмотрен в проекте поправок Минцифры к постановлению правительства о правилах выделения субсидий госкорпорации на разработку высокотехнологичной телекоммуникационной линейки продуктов для создания сетей связи / Денис Абрамов / Ведомости

«Ростех» может передать контроль в дочерней компании «Спектр», занимающейся разработкой телекомоборудования 4G/LTE и 5G, в обмен на инвестиции институциональных инвесторов, институтов развития или других организаций. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель госкорпорации.

По его словам, говорить о подготовке к передаче доли кому-то конкретному в настоящий момент преждевременно. Но, по словам двух собеседников «Ведомостей», близких к отечественным разработчикам телекомоборудования, основной претендент на долю в компании уже найден. Это входящая в «ИКС-холдинг» компания «Ядро», утверждают они.

«Ростех» отвечает за реализацию дорожной карты по разработке российских решений для беспроводной связи новых поколений и является оператором соответствующей государственной субсидии, напомнил представитель госкорпорации. О субсидии в 21,5 млрд руб. Минцифры и «Ростех» договорились в конце июня, сообщали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных