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Информационную систему военкоматов обогатят данными из ФНС, ЗАГСов и ГАС «Выборы»

Из других баз военкоматам можно будет получить более актуальные сведения о месте жительства и семейном положении граждан
Анастасия Курашева Алексей Никольский Евгения Кузнецова
По словам сенатора, из-за устаревших данных о гражданах, которыми пользуются военкоматы, «чуть ли не президенту приходилось объяснять, кого призывают, кого не призывают» / Сергей Пивоваров / РИА Новости

В связи с большим количеством случаев ошибочного призыва во время частичной мобилизации правительство поручило дополнить используемую военкоматами систему «Горизонт-МР» данными ГАС «Выборы», ФНС, Пенсионного фонда и органов ЗАГС. Соответствующий пилотный проект будет запущен в Московской области «в ближайшее время», рассказал 1 ноября военный комиссар региона Алексей Астахов на круглом столе в Совете Федерации «Цифровая трансформация военных комиссариатов».

В ходе заседания первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Кожин раскритиковал действия Генштаба во время частичной мобилизации, начавшейся 21 сентября. По словам сенатора, из-за устаревших данных о гражданах, которыми пользуются военкоматы, «чуть ли не президенту приходилось объяснять, кого призывают, кого не призывают». «Это означает, что ваша АСУ «Горизонт-МР» или несовершенна, или не работает. Если посмотреть, какими персональными данными вы должны пользоваться, и сюда еще добавить данные о здоровье, то вы можете знать о человеке больше, чем он сам о себе», – сказал Кожин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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