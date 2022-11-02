Информационную систему военкоматов обогатят данными из ФНС, ЗАГСов и ГАС «Выборы»

В ходе заседания первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Кожин раскритиковал действия Генштаба во время частичной мобилизации, начавшейся 21 сентября. По словам сенатора, из-за устаревших данных о гражданах, которыми пользуются военкоматы, «чуть ли не президенту приходилось объяснять, кого призывают, кого не призывают». «Это означает, что ваша АСУ «Горизонт-МР» или несовершенна, или не работает. Если посмотреть, какими персональными данными вы должны пользоваться, и сюда еще добавить данные о здоровье, то вы можете знать о человеке больше, чем он сам о себе», – сказал Кожин.