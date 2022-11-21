Asus зарегистрировала в ЕАЭС новые видеокарты и перерегистрировала старые

Тайваньский производитель компьютерной техники и комплектующих Asus оформил две заявки на включение своей продукции в реестр Евразийского экономического союза (ЕАЭС; входят РФ, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). Информация об этом содержится в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих. Такая регистрация позволяет ввозить товары в единую экономическую зону и продавать их на законном основании в любой из этих стран.