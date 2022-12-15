«Сбер» предложил банкам, маркетплейсам и операторам открыть друг другу данные

«Сбер» предложил банкам, маркетплейсам и операторам открыть друг другу данныеНа смену open banking пришла концепция open data
Сбербанк предложил финрынку, маркетплейсам и телекому открыть друг другу данные для обмена клиентской информацией. Об этом первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин рассказал 14 декабря на конференции «Финтех», организованной «Ведомостями». По его словам, Сбербанк выступает за внедрение открытых интерфейсов (open API) в виде модели открытых данных. «Open banking, о котором мы сейчас говорим, – это хорошая тема, но она уже уходящая, следующая тема – это open data. Потому что open banking только про банки», – сказал Ведяхин.
Если поднимать вопрос об обмене данными, то нужно сразу делать его возможным всем со всеми, считает он. У телекомов и маркетплейсов огромное количество клиентской информации, которая может быть полезна банкам и страховщикам. То же самое относится и к данным, собираемым финансовыми институтами. Это позволит людям быстро и просто применять любые платежные инструменты на маркетплейсах, пояснил Ведяхин: финансовые структуры будут получать данные с маркетплейсов и предоставлять встречные услуги. Это приведет к хорошей качественной конкуренции за клиента, считает он.