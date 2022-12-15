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«Сбер» предложил банкам, маркетплейсам и операторам открыть друг другу данные

На смену open banking пришла концепция open data
Наталья Заруцкая Анастасия Курашева
Пока открытые данные остаются отдаленной перспективой, так как требуют решения правовых вопросов / Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк предложил финрынку, маркетплейсам и телекому открыть друг другу данные для обмена клиентской информацией. Об этом первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин рассказал 14 декабря на конференции «Финтех», организованной «Ведомостями». По его словам, Сбербанк выступает за внедрение открытых интерфейсов (open API) в виде модели открытых данных. «Open banking, о котором мы сейчас говорим, – это хорошая тема, но она уже уходящая, следующая тема – это open data. Потому что open banking только про банки», – сказал Ведяхин.

Если поднимать вопрос об обмене данными, то нужно сразу делать его возможным всем со всеми, считает он. У телекомов и маркетплейсов огромное количество клиентской информации, которая может быть полезна банкам и страховщикам. То же самое относится и к данным, собираемым финансовыми институтами. Это позволит людям быстро и просто применять любые платежные инструменты на маркетплейсах, пояснил Ведяхин: финансовые структуры будут получать данные с маркетплейсов и предоставлять встречные услуги. Это приведет к хорошей качественной конкуренции за клиента, считает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных