«Сбер» предложил банкам, маркетплейсам и операторам открыть друг другу данные

Если поднимать вопрос об обмене данными, то нужно сразу делать его возможным всем со всеми, считает он. У телекомов и маркетплейсов огромное количество клиентской информации, которая может быть полезна банкам и страховщикам. То же самое относится и к данным, собираемым финансовыми институтами. Это позволит людям быстро и просто применять любые платежные инструменты на маркетплейсах, пояснил Ведяхин: финансовые структуры будут получать данные с маркетплейсов и предоставлять встречные услуги. Это приведет к хорошей качественной конкуренции за клиента, считает он.