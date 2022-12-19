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Маркетплейсы могут подключиться к дистанционной продаже вин

Первоначально эксперимент планировалось проводить только с участием «Почты России»
Марина Тюняева (Бочкарёва) Михаил Кузнецов
Эксперты выступают за расширение эксперимента по продаже алкоголя в интернете / Максим Григорьев / ТАСС

Эксперимент по дистанционной торговле российскими винами, который должен стартовать в ноябре 2023 г., могут расширить на маркетплейсы. Этот вопрос обсуждался на совещании у помощника президента РФ Максима Орешкина, рассказал «Ведомостям» представитель Минпромторга. Помимо онлайн-платформ чиновники решили «проработать целесообразность привлечения к эксперименту» и торговые дома производителей отечественных вин, добавил собеседник.

Онлайн-продажа алкоголя в России сейчас запрещена законом. Но на фоне общего развития онлайн-торговли предложение разрешить продавать алкогольные напитки в интернете обсуждается последние несколько лет. Основную сложность вызывает вопрос подтверждения возраста покупателя. Весной 2021 г. «эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей» поручил провести президент России Владимир Путин, сообщал РБК. «Одним из условий проведения данного эксперимента в указании президента РФ значится установление срока доставки не менее 24 часов с момента заказа», – подчеркнул представитель Минпромторга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных