Маркетплейсы могут подключиться к дистанционной продаже вин

Онлайн-продажа алкоголя в России сейчас запрещена законом. Но на фоне общего развития онлайн-торговли предложение разрешить продавать алкогольные напитки в интернете обсуждается последние несколько лет. Основную сложность вызывает вопрос подтверждения возраста покупателя. Весной 2021 г. «эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей» поручил провести президент России Владимир Путин, сообщал РБК. «Одним из условий проведения данного эксперимента в указании президента РФ значится установление срока доставки не менее 24 часов с момента заказа», – подчеркнул представитель Минпромторга.