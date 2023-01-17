Оборудование для сетей связи и распознавания изображений может войти в реестр ПО

Оборудование для сетей связи и распознавания изображений может войти в реестр ПОЭто позволит разработчикам получать преимущества на гостендерах и налоговые льготы
Минцифры определилось с классами программно-аппаратных комплексов (ПАК), которые могут войти в реестр российского программного обеспечения (ПО) и претендовать на налоговые и другие льготы. ПАК представляют собой связку оборудования и ПО, обеспечивающего его работу. В текущую версию ведомство намерено включить 15 разделов и 100 классов ПАК. Проект соответствующего приказа Минцифры был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 13 января.
Из документа следует, что в классификатор могут войти ПАК для обработки радиочастотного сигнала стандартов сотовой связи GSM, LTE и др., ПАК для хранения данных, обеспечения работы автоматизированных рабочих мест (офисных приложений, видеомонтажа, видеоконференций и др.), обработки и распознавания изображений, обнаружения и предотвращения утечек информации и др. Часть ПАК из реестра разделены по сферам применения – для транспорта, здравоохранения, строительства и ЖКХ, промышленности и торговли.