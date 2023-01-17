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Оборудование для сетей связи и распознавания изображений может войти в реестр ПО

Это позволит разработчикам получать преимущества на гостендерах и налоговые льготы
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
В конце августа 2022 г. Минцифры (на фото глава министерства Максут Шадаев) объявило, что планирует добавить ПАК в свой реестр / Андрей Гордеев / Ведомости

Минцифры определилось с классами программно-аппаратных комплексов (ПАК), которые могут войти в реестр российского программного обеспечения (ПО) и претендовать на налоговые и другие льготы. ПАК представляют собой связку оборудования и ПО, обеспечивающего его работу. В текущую версию ведомство намерено включить 15 разделов и 100 классов ПАК. Проект соответствующего приказа Минцифры был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 13 января.

Из документа следует, что в классификатор могут войти ПАК для обработки радиочастотного сигнала стандартов сотовой связи GSM, LTE и др., ПАК для хранения данных, обеспечения работы автоматизированных рабочих мест (офисных приложений, видеомонтажа, видеоконференций и др.), обработки и распознавания изображений, обнаружения и предотвращения утечек информации и др. Часть ПАК из реестра разделены по сферам применения – для транспорта, здравоохранения, строительства и ЖКХ, промышленности и торговли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных