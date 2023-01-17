Оборудование для сетей связи и распознавания изображений может войти в реестр ПО

Минцифры определилось с классами программно-аппаратных комплексов (ПАК), которые могут войти в реестр российского программного обеспечения (ПО) и претендовать на налоговые и другие льготы. ПАК представляют собой связку оборудования и ПО, обеспечивающего его работу. В текущую версию ведомство намерено включить 15 разделов и 100 классов ПАК. Проект соответствующего приказа Минцифры был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 13 января.