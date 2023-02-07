Для IT-экспертов сформируют реестр

В России может быть создан институт верифицированных IT-экспертов для рассмотрения споров в судах. Об этом «Ведомостям» рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, речь идет о разработке и внесении изменений в закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и в отраслевое законодательство. Законопроект планируется внести в Госдуму уже в весеннюю сессию, уточнил Немкин.