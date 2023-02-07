Для IT-экспертов сформируют реестр

Для IT-экспертов сформируют реестрЗаконопроект о создании такого института может быть внесен в Госдуму в ближайшие месяцы
В России может быть создан институт верифицированных IT-экспертов для рассмотрения споров в судах. Об этом «Ведомостям» рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, речь идет о разработке и внесении изменений в закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и в отраслевое законодательство. Законопроект планируется внести в Госдуму уже в весеннюю сессию, уточнил Немкин.
«Предполагается, что при Минцифры России может быть создан реестр аккредитованных IT-экспертов, согласованный с Министерством юстиции РФ», – рассказал Немкин «Ведомостям». По его словам, также возможно создание отраслевого союза судебных IT-экспертов.
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