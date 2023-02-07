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Игровая индустрия привлекает, но не нанимает

Уход игровых студий из России привел к сокращению числа вакансий для разработчиков вдвое
Анастасия Курашева
Ключевые причины падения спроса на образование в сфере геймдева – это осознание снижения перспектив на трудоустройство и сокращение финансовых возможностей / Freepik

Количество вакансий для разработчиков игр в IV квартале прошлого года сократилось более чем в 2 раза – на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., следует из данных аналитиков HeadHunter (hh.ru), подготовленных по запросу «Ведомостей». Всего за прошлый год hh.ru опубликовал 1568 объявлений о найме разработчиков игр, в 2021 г. таких предложений было 1817.

Как следует из данных hh.ru, количество игровых вакансий сокращалось от квартала к кварталу. В частности, в I квартале 2022 г. показатель вырос на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., однако во втором показал падение в 5%. В III квартале 2022 г. разрыв стал еще заметнее – число опубликованных вакансий в сфере разработки игр было на 33% меньше, чем в тот же период 2021 г., а в IV квартале падение стало еще более явным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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