Игровая индустрия привлекает, но не нанимает

Как следует из данных hh.ru, количество игровых вакансий сокращалось от квартала к кварталу. В частности, в I квартале 2022 г. показатель вырос на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., однако во втором показал падение в 5%. В III квартале 2022 г. разрыв стал еще заметнее – число опубликованных вакансий в сфере разработки игр было на 33% меньше, чем в тот же период 2021 г., а в IV квартале падение стало еще более явным.