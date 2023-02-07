Игровая индустрия привлекает, но не нанимает

Игровая индустрия привлекает, но не нанимаетУход игровых студий из России привел к сокращению числа вакансий для разработчиков вдвое
Количество вакансий для разработчиков игр в IV квартале прошлого года сократилось более чем в 2 раза – на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., следует из данных аналитиков HeadHunter (hh.ru), подготовленных по запросу «Ведомостей». Всего за прошлый год hh.ru опубликовал 1568 объявлений о найме разработчиков игр, в 2021 г. таких предложений было 1817.
Как следует из данных hh.ru, количество игровых вакансий сокращалось от квартала к кварталу. В частности, в I квартале 2022 г. показатель вырос на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., однако во втором показал падение в 5%. В III квартале 2022 г. разрыв стал еще заметнее – число опубликованных вакансий в сфере разработки игр было на 33% меньше, чем в тот же период 2021 г., а в IV квартале падение стало еще более явным.