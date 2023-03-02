Средняя цена смартфона в России упала ниже 20 000 рублей

Средняя цена смартфона в России упала ниже 20 000 рублейСказалось резкое сокращение ассортимента дорогих моделей ушедших из России Apple и Samsung
В 2022 г. средняя цена смартфона упала почти на 20% до отметки ниже 20 000 руб. За год показатель снизился с 23 300 до 19 200 руб., говорится в исследовании GS Group. По подсчетам Telecom Daily, средняя цена смартфона в прошлом году составила 19 500 руб., тогда как годом ранее она была на 15% выше.
По данным Wildberries, средний чек в 2022 г. составил 15 000 руб. за смартфон. Но на стоимости флагманских устройств эта динамика не отразилась: к падению цен привело резкое сокращение в розничных сетях ассортимента дорогих моделей ушедших из России брендов Apple и Samsung, указывают опрошенные эксперты.
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