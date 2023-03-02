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Средняя цена смартфона в России упала ниже 20 000 рублей

Сказалось резкое сокращение ассортимента дорогих моделей ушедших из России Apple и Samsung
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости

В 2022 г. средняя цена смартфона упала почти на 20% до отметки ниже 20 000 руб. За год показатель снизился с 23 300 до 19 200 руб., говорится в исследовании GS Group. По подсчетам Telecom Daily, средняя цена смартфона в прошлом году составила 19 500 руб., тогда как годом ранее она была на 15% выше.

По данным Wildberries, средний чек в 2022 г. составил 15 000 руб. за смартфон. Но на стоимости флагманских устройств эта динамика не отразилась: к падению цен привело резкое сокращение в розничных сетях ассортимента дорогих моделей ушедших из России брендов Apple и Samsung, указывают опрошенные эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных