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14–17% абонентов крупнейших мобильных операторов стали умными пылесосами и шлагбаумами

При этом доля физлиц среди клиентов сотовых компаний снижается
Анна Устинова
Freepik

Количество сим-карт m2m или IoT у МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» (бренд «Билайн») и Tele2 в 2022 г. выросло на 20% и превысило 35 млн шт., подсчитало агентство Telecom Daily. M2m – сокращение от machine-to-machine, т. е. взаимодействие двух устройств между собой по кабелю или беспроводной связи, IoT – internet of things, интернет вещей.

Схожую статистику приводит iKS-Consulting. По данным агентства, в сетях сотовой связи большой четверки уже около 40 млн как пользовательских, так и корпоративных умных устройств. При этом, если доля умных устройств у операторов растет, доля абонентов-физлиц у большинства снижается, отмечают аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных