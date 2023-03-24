14–17% абонентов крупнейших мобильных операторов стали умными пылесосами и шлагбаумами

Количество сим-карт m2m или IoT у МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» (бренд «Билайн») и Tele2 в 2022 г. выросло на 20% и превысило 35 млн шт., подсчитало агентство Telecom Daily. M2m – сокращение от machine-to-machine, т. е. взаимодействие двух устройств между собой по кабелю или беспроводной связи, IoT – internet of things, интернет вещей.