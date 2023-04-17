Google внедрит искусственный интеллект в свой поиск

При этом, как полагают опрошенные «Ведомостями» эксперты, Google не откажется от классической версии поисковика. Это, в частности, может подтверждать тот факт, что у компании есть планы не только по обновлению своей поисковой системы, но и по созданию совершенно новой, говорит Свешников. «Скорее всего, основной поисковик останется таким же, как и сейчас, а вот новый уже будет в формате чата, чтобы не потерять пользователей, которые привыкли к текущей версии и не готовы сразу перестраиваться», — рассуждает он. Функции ИИ нужно будет предоставлять, не изменяя кардинально существующего опыта, согласился с ним Жуков. Кроме того, сейчас непонятно, как именно реклама, которая составляет основу финансовой мощи Google, будет интегрироваться в ИИ-поисковик, добавил он.