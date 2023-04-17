Google внедрит искусственный интеллект в свой поиск

Google внедрит искусственный интеллект в свой поискВ ближайшие два года функционал ChatGPT появится и в продуктах крупных российских IT-компаний
Google планирует использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения своей поисковой системы и конкуренции с другими компаниями в этой области. Об этом написала американская The New York Times (NYT) со ссылкой на внутренние документы компании. Проект, получивший название Magi, уже находится в разработке и должен сделать поиск более персонализированным.
Как сообщают источники NYT, сотрудники Google были «шокированы», когда в марте стало известно, что южнокорейская ИТ-компания Samsung рассматривает возможность замены на своих устройствах Google на ИИ-поисковик Bing от Microsoft. По их оценкам, годовой доход Google от контракта с Samsung составляет $3 млрд. На фоне этой новости акции Alphabet на премаркете упали более чем на 4%, пишет Reuters. Аналогичный контракт Google с Apple, который приносит корпорации порядка $20 млрд в год, будет продлен в 2023 г., пишет NYT.
Кроме того, Google обеспокоена из-за развития чат-бота ChatGPT от OpenAI и создала специальную группу в подразделении поиска для разработки ИИ-продуктов почти сразу после его выхода в ноябре 2022 г., добавляют источники NYT.
GPT — это архитектура нейронных сетей типа трансформер, которая изначально была опубликована исследователями Google, напомнил сооснователь компании Parodist AI Владимир Свешников. «То есть получается, что из публикации компании вырос конкурент, который представляет по-настоящему серьезную угрозу их основному бизнесу впервые за много лет», — заметил он.
Над доработкой поисковика Google, по данным NYT, сейчас работает большая команда дизайнеров, инженеров и руководителей подразделений – всего около 160 человек. Обновленный поисковик сможет предлагать пользователям «более персонализированный опыт и пытаться предвосхитить их потребности». Кроме того, одной из новых функций поисковика станет чат-бот для разработчиков, который сможет писать код. При этом в выдаче сохранится реклама, так как это основной способ монетизации системы, отмечает газета.
Ожидается, что доработанным поисковиком Google пользователи смогут воспользоваться уже в мае 2023 г., а осенью компания добавит в него дополнительные функции. Изначально доступ к функционалу получат около миллиона человек на территории США, а к концу 2023 г. это число должно вырасти до 30 млн.
Google также собирается разработать совершенно новую поисковую систему на основе ИИ, но этот процесс пока находится на ранней стадии, сообщает NYT. Предполагается, что поисковик на основе сделанных ранее запросов будет понимать, что хотят знать пользователи и предлагать заранее подобранную информацию или товары для покупки. Кроме того, этот поисковик будет более «разговорным» — общение с ним должно быть похоже на беседу с человеком.
В числе других проектов Google на основе ИИ, находящихся в разных стадиях разработки, – инструмент для генерации изображений под названием GIFI, Tivoli Tutor, который будет помогать изучать новые языки с помощью текстовых бесед в диалоговом окне, а также Searchalong, который пользователям задавать вопросы чат-боту во время серфинга в браузере Google Chrome, перечисляет NYT. Например, пользователи смогут спросить, чем заняться рядом с выбранным на Airbnb жильем, и инструмент предложит варианты на выбор.
Внедрение ИИ в поисковик Google направлено в первую очередь на лучшее понимание запроса пользователя, объяснил директор по развитию компании по разработке ПО «Формат Кода» Александр Жуков. ИИ сможет лучше понимать естественный язык, и поисковик будет выдать ответ на вопрос, даже если он сформулирован неочевидно, добавил он. Кроме того, лучшее понимание языка и предметной области текстов позволят выдавать намного более релевантные результаты.
Еще одно направление работы Google, по словам Жукова, — научить поисковик сохранять знания о контексте разговора и уточнять запросы без повтора, например: «Нет, я просил показать результаты только за прошлый год». Этот комплекс изменений позволит пользователям с меньшими временными и умственными затратами получать результаты, резюмировал он. Пользователю удобнее искать информацию в формате чата, где можно уточнять детали, задавать дополнительные вопросы и т. д., а не открывать несколько ссылок и переключаться между ними, соглашается Свешников.
При этом, как полагают опрошенные «Ведомостями» эксперты, Google не откажется от классической версии поисковика. Это, в частности, может подтверждать тот факт, что у компании есть планы не только по обновлению своей поисковой системы, но и по созданию совершенно новой, говорит Свешников. «Скорее всего, основной поисковик останется таким же, как и сейчас, а вот новый уже будет в формате чата, чтобы не потерять пользователей, которые привыкли к текущей версии и не готовы сразу перестраиваться», — рассуждает он. Функции ИИ нужно будет предоставлять, не изменяя кардинально существующего опыта, согласился с ним Жуков. Кроме того, сейчас непонятно, как именно реклама, которая составляет основу финансовой мощи Google, будет интегрироваться в ИИ-поисковик, добавил он.
Инструмент Google вряд ли будет доступен в России, заметил Свешников: «ChatGPT недоступна в России и на Украине, и я думаю, Google последует этой же логике, чтобы минимизировать риски использования в военных или пропагандистских целях какой-либо из сторон».
Большие текстовые модели и серьезный опыт в обучении и развертывании таких систем есть и у российских компаний, например «Яндекса» и «Сбера», напомнил Свешников. «Сбер» показывает хорошие результаты в направление text to image (создание изображений по текстовому запросу. – «Ведомости») в его решении Kandinsky 2.1, а «Яндекс» работает над моделью YaLM, вариантом текстового генеративного ИИ, заметил аналитик практики «Стратегия трансформации» компании «Рексофт консалтинг» Дмитрий Груднев. Но несмотря на публикацию модели в открытом доступе, разработка «Яндекса» пока не приспособлена для работы широкого круга неподготовленных пользователей, заметил он.
По оценке аналитика агентства MForum Алексея Бойко, одна из крупных российских IT-компаний может предложить возможность взаимодействия с ИИ на основе большой языковой модели уже в ближайшие два года.