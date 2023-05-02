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На развитие беспилотной авиации до 2030 года потребуется 560 млрд рублей

Это позволит наращивать производство темпами 14% в год
Арина Литова Анастасия Курашева Денис Ильюшенков
Правительство готовится приумножить успехи в развитии беспилотной авиации России / Виталий Белоусов / РИА Новости

«Ведомости» ознакомились с проектом распоряжения правительства об утверждении стратегии развития отечественных беспилотных авиационных систем (БАС) до 2030 г. Документ определяет приоритетные направления развития БАС, параметры рынка, а также список реализуемых мероприятий, объем и источники их финансирования. Ежегодная потребность в финансировании отрасли до 2030 г. оценивается в 70 млрд руб., общая потребность – в 560 млрд руб., следует из проекта распоряжения. Источниками финансирования, согласно документу, могут быть средства из федерального бюджета и бюджетов субъектов, ресурсы институтов развития, а также вложения игроков рынка и частных инвесторов.

Документ предполагает два сценария развития отрасли – базовый и прогрессивный. Базовый сценарий исходит из прироста рынка БАС в среднем на 14% ежегодно. Наибольшие объемы производства беспилотников при этом будут достигнуты в 2025–2027 гг. Прогрессивный сценарий предполагает ежегодный рост рынка в районе 25%. В проекте стратегии за основу берется именно базовый вариант.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных