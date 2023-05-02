На развитие беспилотной авиации до 2030 года потребуется 560 млрд рублей

«Ведомости» ознакомились с проектом распоряжения правительства об утверждении стратегии развития отечественных беспилотных авиационных систем (БАС) до 2030 г. Документ определяет приоритетные направления развития БАС, параметры рынка, а также список реализуемых мероприятий, объем и источники их финансирования. Ежегодная потребность в финансировании отрасли до 2030 г. оценивается в 70 млрд руб., общая потребность – в 560 млрд руб., следует из проекта распоряжения. Источниками финансирования, согласно документу, могут быть средства из федерального бюджета и бюджетов субъектов, ресурсы институтов развития, а также вложения игроков рынка и частных инвесторов.