В «железном» реестре Минпромторга появился первый отечественный смартфон

Премьер Михаил Мишустин утвердил проект постановления о балльной системе определения уровня «отечественности» радиоэлектроники в сентябре 2022 г. Система подразумевает, что процесс создания техники поделен на технологические операции, каждой из них присваивается балл в зависимости от ее важности и уровня локализации в РФ. Кроме того, отдельно оценивается «отечественность» элементной базы.