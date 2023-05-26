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В «железном» реестре Минпромторга появился первый отечественный смартфон

Но в 2024 году придется увеличить локализацию производства гаджета и повторно пройти экспертизу
Анастасия Курашева
Пресс-служба F+ tech

В реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга был добавлен смартфон R570E производства компании F+ tech, входящей в ГК «Марвел-дистрибуция». Запись об этом появилась в реестре 25 мая 2023 г. В результате экспертизы смартфон набрал 132 балла по шкале «отечественности», следует из информации на сайте министерства.

Премьер Михаил Мишустин утвердил проект постановления о балльной системе определения уровня «отечественности» радиоэлектроники в сентябре 2022 г. Система подразумевает, что процесс создания техники поделен на технологические операции, каждой из них присваивается балл в зависимости от ее важности и уровня локализации в РФ. Кроме того, отдельно оценивается «отечественность» элементной базы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных