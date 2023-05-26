В «железном» реестре Минпромторга появился первый отечественный смартфон

В «железном» реестре Минпромторга появился первый отечественный смартфонНо в 2024 году придется увеличить локализацию производства гаджета и повторно пройти экспертизу
В реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга был добавлен смартфон R570E производства компании F+ tech, входящей в ГК «Марвел-дистрибуция». Запись об этом появилась в реестре 25 мая 2023 г. В результате экспертизы смартфон набрал 132 балла по шкале «отечественности», следует из информации на сайте министерства.
Премьер Михаил Мишустин утвердил проект постановления о балльной системе определения уровня «отечественности» радиоэлектроники в сентябре 2022 г. Система подразумевает, что процесс создания техники поделен на технологические операции, каждой из них присваивается балл в зависимости от ее важности и уровня локализации в РФ. Кроме того, отдельно оценивается «отечественность» элементной базы.
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