К научному сотрудничеству с Россией в сфере ядерных исследований присоединились КНР и Мексика

К научному сотрудничеству с Россией в сфере ядерных исследований присоединились КНР и МексикаИнтерес к совместным исследованиям также проявляют африканские страны
Официально к сотрудничеству с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ) на уровне намерений своих правительств присоединились Китай и Мексика, рассказал в интервью «Ведомостям» глава института Григорий Трубников. По его словам, интерес к ОИЯИ также проявляют и другие страны Латинской Америки.
«Мы очень благодарны нашим зарубежным коллегам и друзьям. Китай подписал межправсоглашение с ОИЯИ в марте этого года в присутствии глав государств – замечательный прецедент! У нас очень динамичными темпами растет сотрудничество с Вьетнамом, с Египтом, Казахстаном, Узбекистаном, с Турцией, с Израилем, с Южной Кореей, с Южно-Африканской Республикой. Для нас это действительно время возможностей», – подчеркнул Трубников.
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