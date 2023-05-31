Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

К научному сотрудничеству с Россией в сфере ядерных исследований присоединились КНР и Мексика

Интерес к совместным исследованиям также проявляют африканские страны
Анастасия Майер
ОИЯИ и Китайская академия наук 21 марта подписали соглашение о сотрудничестве в научной сфере / Денис Абрамов / Ведомости

Официально к сотрудничеству с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ) на уровне намерений своих правительств присоединились Китай и Мексика, рассказал в интервью «Ведомостям» глава института Григорий Трубников. По его словам, интерес к ОИЯИ также проявляют и другие страны Латинской Америки.

«Мы очень благодарны нашим зарубежным коллегам и друзьям. Китай подписал межправсоглашение с ОИЯИ в марте этого года в присутствии глав государств – замечательный прецедент! У нас очень динамичными темпами растет сотрудничество с Вьетнамом, с Египтом, Казахстаном, Узбекистаном, с Турцией, с Израилем, с Южной Кореей, с Южно-Африканской Республикой. Для нас это действительно время возможностей», – подчеркнул Трубников.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных