К научному сотрудничеству с Россией в сфере ядерных исследований присоединились КНР и Мексика

«Мы очень благодарны нашим зарубежным коллегам и друзьям. Китай подписал межправсоглашение с ОИЯИ в марте этого года в присутствии глав государств – замечательный прецедент! У нас очень динамичными темпами растет сотрудничество с Вьетнамом, с Египтом, Казахстаном, Узбекистаном, с Турцией, с Израилем, с Южной Кореей, с Южно-Африканской Республикой. Для нас это действительно время возможностей», – подчеркнул Трубников.