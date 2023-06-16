Мосгорсуд рассмотрит дело обвиняемых в хакерских атаках на Сбербанк и ВТБ

Только когда второе дело Попелышей поступило в Гагаринский суд Москвы, их отпустили под подписку о невыезде. После этого дело рассматривалось ещё почти полтора года, до декабря 2022 г. Наконец, 15 июня 2023 г. дело начал рассматривать Мосгорсуд. По словам адвоката Добросельской, за восемь лет уголовного преследования ее подзащитных и десять лет расследования вменяемых им эпизодов уже прошли сроки давности для привлечения к ответственности обвиняемых в тяжких преступлениях. Более того, в 2019 г. Попелыши были привлечены к уголовной ответственности «без возбуждения уголовных дел», уверяет адвокат. В полиции Ижевска преступления расследовались по другим статьям УК, а новых постановлений о возбуждении дела или его переквалификации в материалах просто не было. Она настаивает на отсутствии в деле Попелышей доказательств их вины и ходатайствовала перед Мосгорсудом об их оправдании.