Мосгорсуд рассмотрит дело обвиняемых в хакерских атаках на Сбербанк и ВТБ

Мосгорсуд рассмотрит дело обвиняемых в хакерских атаках на Сбербанк и ВТББлизнецы из Донбасса называли «заказчиком» своего преследования осужденного за госизмену сотрудника «Лаборатории Касперского»
Мосгорсуд приступил к слушанию дела уроженцев города Харцызска Донецкой народной республики Евгения и Дмитрия Попелышей, обвиняемых в хищении денег со счетов клиентов Сбербанка и ВТБ 24 в 2013 г. В ноябре 2022 г. Гагаринский суд признал их виновными и приговорил к семи годам колонии общего режима, но постановил считать наказание отбытым с учетом времени, проведенного братьями в СИЗО и под домашним арестом. Защита Попелышей обжаловала приговор и теперь намерена добиться их оправдания.
По версии обвинения, братья Попелыши вместе с сообщниками Даниилом Шарычевым, Петром Бельским и Александром Сарбиным перенаправляли запросы клиентов банков на фишинговый сайт с помощью приобретенных ими вредоносных программ Patchet.Ib и Qhost. Ущерб по делу составил 720 000 руб.
Впервые близнецы из Донбасса привлекли внимание правоохранительных органов в 2011 г. Их арестовали по делу о фишинговых атаках, от которых также пострадали клиенты крупных российских банков. Согласно приговору, более 13 млн руб. были похищены в течение нескольких месяцев 2010–2011 гг. с помощью вредоносной вирусной программы Trojan.Win32.VKhost. Тогда братья признали вину, и в сентябре 2012 г. суд приговорил их к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.
Но уже в мае 2015 г. Попелышей снова задержали в ходе совместной спецоперации МВД и ФСБ, обвинив в создании и использовании вредоносных программ (ст. 273 УК), неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК) и мошенничестве (ст. 159 УК). По версии Group-IB, специалисты которой участвовали в проведении экспертизы по делу, в «период с марта 2013-го по май 2015-го группировка Попелышей получила доступ более чем к 7000 счетов клиентов различных российских банков и похитила более 12,5 млн руб.». В этот раз братья вину отрицали.
Расследование, которое затянулось на несколько лет, поручили Следственному департаменту МВД России. До суда дошли 15 из 279 эпизодов, говорит адвокат Дмитрия Попелыша Ирина Добросельская. В июне 2018 г. Савеловский районный суд Москвы признал Попелышей виновными и приговорил их к восьми годам лишения свободы. Это один из самых больших сроков за хакерские атаки в России. Но в марте 2019 г. судебная коллегия Мосгорсуда по уголовным делам неожиданно согласилась с доводами защиты и отменила приговор в связи с «допущенными в ходе предварительного расследования нарушениями». Для устранения нарушений дело вернули в Генпрокуратуру, а оттуда в МВД. Материалы расследования так и остались в полиции, уточняет адвокат Добросельская. Впрочем, несмотря на отмену приговора, братья на свободу не вышли – их арестовали по новому уголовному делу с похожими обвинениями по тем же статьям УК, которое теперь дошло до Мосгорсуда.
Решение об отмене предыдущего приговора совпало с завершением другого громкого процесса, непосредственно связанного с расследованием киберпреступлений. В феврале 2019 г. были признаны виновными в госизмене сотрудники Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев, а также некий Георгий Фомченков и сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Последний работал в компании по кибербезопасности с 2012 г., а до этого служил в управлении специальных технических мероприятий (УСТМ) ГУВД по Москве и покинул его в звании майора милиции. Обстоятельства дела о госизмене засекречены и охраняются законом о государственной тайне. Из заявлений адвокатов подозреваемых и публикаций в СМИ известно, что речь идет об измене в пользу США, включая передачу иностранным спецслужбам сведений о «русских хакерах».
Спустя полгода после этого резонансного приговора один из братьев Попелышей, которых, несмотря на отмену приговора, так и не выпустили из СИЗО, заявил в суде, что именно Стоянов стоит за его уголовным преследованием.
По версии Дмитрия, доказательства по делу были сфабрикованы из-за того, что он отказался сотрудничать со Стояновым. Последний якобы требовал от Попелыша заниматься взломами. Эту версию событий мужчина изложил, выступая в суде на заседании о продлении своего ареста в сентябре 2019 г. Он рассказал, что после ареста Стоянова сообщил об этом правоохранительным органам. Стоянов обвинения в свой адрес отверг. В комментарии для РБК он настаивал на виновности арестованных при его содействии братьев.
При этом собеседник РБК, не связанный с «Лабораторией Касперского» и участвовавший в расследовании уголовного дела Попелышей, подтвердил, что Дмитрий еще в 2015 г. писал обращения, в которых обвинил Стоянова и еще двух экспертов, что они якобы склоняли его к атакам на банки.
В свою очередь Следственный департамент МВД после отмены приговора Савеловского суда оперативно заявил ходатайство об аресте братьев уже по другому уголовному делу – о 6 эпизодах хищения с банковских счетов клиентов «Сбербанка» и ВТБ в 2013 г. До весны 2019 г. эти преступления расследовались в полиции Ижевска, и дела по ним были приостановлены. В итоге братья остались в спецблоке СИЗО «Матросская тишина» ещё на несколько месяцев, пока в 2020 г. суд не отпустил их под домашний арест. К тому времени жалобу Попелышей коммуницировал ЕСПЧ.
Только когда второе дело Попелышей поступило в Гагаринский суд Москвы, их отпустили под подписку о невыезде. После этого дело рассматривалось ещё почти полтора года, до декабря 2022 г. Наконец, 15 июня 2023 г. дело начал рассматривать Мосгорсуд. По словам адвоката Добросельской, за восемь лет уголовного преследования ее подзащитных и десять лет расследования вменяемых им эпизодов уже прошли сроки давности для привлечения к ответственности обвиняемых в тяжких преступлениях. Более того, в 2019 г. Попелыши были привлечены к уголовной ответственности «без возбуждения уголовных дел», уверяет адвокат. В полиции Ижевска преступления расследовались по другим статьям УК, а новых постановлений о возбуждении дела или его переквалификации в материалах просто не было. Она настаивает на отсутствии в деле Попелышей доказательств их вины и ходатайствовала перед Мосгорсудом об их оправдании.