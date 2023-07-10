Производитель оборудования для «суверенного рунета» пытается попасть в реестр российского софта

Закон о «суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 г. Целью было создание системы централизованного управления национальным сегментом интернета и защита его от потенциальных внешних угроз и кибератак. Он обязывает операторов связи установить на свои сети оборудование, которое им предоставит РКН, чтобы централизованно управлять маршрутизацией трафика в случае угрозы отключения российского сегмента от глобальной сети.