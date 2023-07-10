Производитель оборудования для «суверенного рунета» пытается попасть в реестр российского софта

Производитель оборудования для «суверенного рунета» пытается попасть в реестр российского софтаЭтому может помешать использование в IT-решении процессоров Intel
Производитель телекомоборудования для «суверенного рунета» компания «РДП.ру» (Research & Development Partners – RDP) подала заявку на включение в реестр российского софта. Соответствующая запись есть на сайте реестра 26 июня 2023 г. В 2019 г. эта компания стала одним из крупнейших поставщиков Роскомнадзора (РКН): она разрабатывает оборудование фильтрации трафика для «суверенного рунета».
Закон о «суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 г. Целью было создание системы централизованного управления национальным сегментом интернета и защита его от потенциальных внешних угроз и кибератак. Он обязывает операторов связи установить на свои сети оборудование, которое им предоставит РКН, чтобы централизованно управлять маршрутизацией трафика в случае угрозы отключения российского сегмента от глобальной сети.