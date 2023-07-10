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Производитель оборудования для «суверенного рунета» пытается попасть в реестр российского софта

Этому может помешать использование в IT-решении процессоров Intel
Анна Устинова
РДП.ру

Производитель телекомоборудования для «суверенного рунета» компания «РДП.ру» (Research & Development Partners – RDP) подала заявку на включение в реестр российского софта. Соответствующая запись есть на сайте реестра 26 июня 2023 г. В 2019 г. эта компания стала одним из крупнейших поставщиков Роскомнадзора (РКН): она разрабатывает оборудование фильтрации трафика для «суверенного рунета».

Закон о «суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 г. Целью было создание системы централизованного управления национальным сегментом интернета и защита его от потенциальных внешних угроз и кибератак. Он обязывает операторов связи установить на свои сети оборудование, которое им предоставит РКН, чтобы централизованно управлять маршрутизацией трафика в случае угрозы отключения российского сегмента от глобальной сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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